Salihli\'de Üzüm Üreticilerine Uyarı

Manisa'nın Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölgenin en önemli ihracat ürünü olan üzüm üreticilerine önemli bir uyarıda bulundu.

Müdürlük, bağ salkım güvesinin 3. nesil yumurta dönemine karşı, üreticilerin ruhsatlı bitki koruma ürünleri ile ilaçlama yapmaları gerektiği bildirildi.

"Bağcılarımızın Dikkatine!" şeklinde yapılan uyarıda "Bağ salkım güvesi 3. nesil çıkışları devam ettiğinden üreticilerimizin salkım güvesine ruhsatlı bir bitki koruma ürünü ile bağlarını ilaçlaması gerekmektedir. İlaçlama ile hasat arasındaki geçmesi gereken süreye dikkat ediniz" denildi. - MANİSA