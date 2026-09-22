Salihli İlçe Tarım, aynı 3 ürünü eken çiftçiyi 3. yılda destek konusunda uyardı - Son Dakika
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Salihli İlçe Tarım, aynı 3 ürünü eken çiftçiyi 3. yılda destek konusunda uyardı

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Salihli İlçe Tarım, aynı 3 ürünü eken çiftçiyi 3. yılda destek konusunda uyardı
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Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2019'dan bu yana üst üste aynı 3 ürünü eken üreticilerin 3. yılda desteklerden yararlanamayacağını bildirdi. Müdürlük, farklı ürünlerin planlı dönüşümlü ekilmesini tavsiye etti; nöbetleşe ekim toprağı koruyup hastalık döngüsünü kırıyor.

Manisa'nın Salihli ilçesi Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilere toprağın verimliliğinin korunması ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından nöbetleşe ekimin önemine dikkat çekti.

Müdürlük tarafından yapılan bilgilendirmede, 2019 yılından bu yana üst üste aynı 3 ürünü eken üreticilerin 3'üncü yılda desteklerden yararlanamayacağı belirtildi. Çiftçilere, aynı ürünün sürekli ekilmesi yerine farklı ürünlerin belirli bir plan dahilinde dönüşümlü olarak yetiştirilmesi tavsiye edildi.

Nöbetleşe ekimin yalnızca bir ekim planı olmadığına dikkat çekilen bilgilendirmede, farklı bitkilerin toprağın besin maddelerini farklı şekilde kullanmasının toprağın dengesinin korunmasına katkı sağladığı ifade edildi.

Bu sistemle birlikte aynı bitkinin arka arkaya ekilmesinden kaynaklanabilecek hastalık ve zararlıların yayılma döngüsünün kırılabildiği, gübre kullanımının azaltılabileceği ve verimliliğin artırılabileceği aktarıldı.

Özellikle baklagillerin köklerinde azot bağlayarak kendisinden sonra ekilecek ürün için toprağa katkı sağlayabildiği belirtilirken, farklı kök yapılarının toprağın havalanmasına ve sıkışmanın azalmasına da yardımcı olduğu kaydedildi.

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, nöbetleşe ekimin aynı zamanda erozyonun ve toprak yorgunluğunun azaltılmasına, topraktaki biyolojik çeşitliliğin korunmasına ve tarımsal üretimde kimyasal girdilerin azaltılmasına katkı sağlayabileceğine dikkat çekti.

Yapılan bilgilendirmede, "Nöbetleşe ekim sadece bir tarım tekniği değil; toprakla yapılan bir anlaşmadır. Toprağa 'Ben seni sömürmeyeceğim, birlikte yaşayacağız' demenin adıdır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
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