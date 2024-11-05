Salıpazarı Barajı'nda İlerleme - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Salıpazarı Barajı'nda İlerleme

Salıpazarı Barajı\'nda İlerleme

Samsun Salıpazarı'ndaki barajın yapımı %30'dan fazla tamamlandı; içme suyu ve taşkın kontrolü sağlayacak.

05.11.2024 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yapımına devam edilen 1 milyar 141 milyon TL maliyetli, 25,74 milyon metreküp/yıl içme suyu ve 10,85 hektar alanda da taşkın kontrolü faydası sağlayacak barajın yapımına devam ediliyor.

Daha önceden gerçekleşen sellerde can ve mal kayıplarının yaşandığı Salıpazarı ilçesinde 26,12 milyon metreküp depolama hacmi bulunan Salıpazarı Barajı'nın yapımına devam ediliyor. Şu ana kadar yüzde 30'dan fazlası tamamlanan barajın hem içme suyu sağlaması hem de taşkınlardan koruması hedefleniyor.

Toplam maliyeti 1 milyar 141 milyon TL olan Salıpazarı Barajı, relakosyon 1 (bin 401 metre), relekasyon 2 (4 bin 467 metre), ripaj (642 metre) yolları tamamlanıp, protokol yapılarak SBB'ye teslim edildi. Gövde temel kazılarının yüzde 99'u tamamlandı. 153 adet kütle beton (26 bin 225 metreküp) döküldü. Memba muhafazası imalatları tamamlandı. Gövde taban kazısı ve kütle beton taban iyileştirme imalatının epoksi enjeksiyon işleri yapılmaya devam ediyor. Gövde enjeksiyon delikleri açılması (17 bin 814,5 metre), perde enjeksiyon (316,5 metre) çalışmaları ise devam ediliyor. Temelden yüksekliği 76 metre, toplam gövde hacmi 670 bin metreküp ve 26,12 milyon metreküp depolama hacmi bulunan barajın bin 540 hektar alanı sulama, 25,74 milyon metreküp/yıl içme suyu ve 10,85 hektar alanda da taşkın kontrolü faydası sağlaması bekleniyor.

Projenin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 30'u geçti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Salıpazarı, Ekonomi, samsun, Finans, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Salıpazarı Barajı'nda İlerleme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:46 İmamoğlu’ndan ’’Siyasetini tasvip etmiyorum’’ diyen Bahçeli’ye jet yanıt İmamoğlu'ndan ''Siyasetini tasvip etmiyorum'' diyen Bahçeli'ye jet yanıt
11:19 Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor
10:54 Devlet Bahçeli, Öcalan’a çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım Devlet Bahçeli, Öcalan'a çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım
10:43 Kırgızistan Cumhurbaşkanı’ndan kameralar önünde Erdoğan’a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın Kırgızistan Cumhurbaşkanı'ndan kameralar önünde Erdoğan'a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın
09:50 Ankaralı Turgut entübe edildi Ankaralı Turgut entübe edildi
18:06 Jose Mourinho, servet değerinde teklifi elinin tersiyle itmiş Jose Mourinho, servet değerinde teklifi elinin tersiyle itmiş
18:04 İşte silahlı saldırıda can veren belediye başkanı Hilmi Şen’in son röportajı İşte silahlı saldırıda can veren belediye başkanı Hilmi Şen'in son röportajı
17:20 Milli futbolcu, devre arasında Liverpool’a gidiyor Milli futbolcu, devre arasında Liverpool'a gidiyor
17:14 Gergerlioğlu: Kayyumların devamı gelecek Gergerlioğlu: Kayyumların devamı gelecek
17:12 60 yolcu taşıyan otobüs, 60 metrelik vadiye yuvarlandı: 36 kişi hayatını kaybetti 60 yolcu taşıyan otobüs, 60 metrelik vadiye yuvarlandı: 36 kişi hayatını kaybetti
17:09 TİM Başkanı Gültepe’den ’’faiz’’ çıkışı: Ülke batıyor TİM Başkanı Gültepe'den ''faiz'' çıkışı: Ülke batıyor
17:02 DEM Partililerin polis barikatlarına saldırdığı ana başörtülü kadın damga vurdu DEM Partililerin polis barikatlarına saldırdığı ana başörtülü kadın damga vurdu
17:00 Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi başladı Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi başladı
16:48 Belediyenin ihalesinde tepki çeken şart Belediyenin ihalesinde tepki çeken şart
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 13:11:07. #1.13#
SON DAKİKA: Salıpazarı Barajı'nda İlerleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.