Salıpazarı Barajı\'nda İlerleme

Ekonomi

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yapımına devam edilen 1 milyar 141 milyon TL maliyetli, 25,74 milyon metreküp/yıl içme suyu ve 10,85 hektar alanda da taşkın kontrolü faydası sağlayacak barajın yapımına devam ediliyor.

Daha önceden gerçekleşen sellerde can ve mal kayıplarının yaşandığı Salıpazarı ilçesinde 26,12 milyon metreküp depolama hacmi bulunan Salıpazarı Barajı'nın yapımına devam ediliyor. Şu ana kadar yüzde 30'dan fazlası tamamlanan barajın hem içme suyu sağlaması hem de taşkınlardan koruması hedefleniyor.

Toplam maliyeti 1 milyar 141 milyon TL olan Salıpazarı Barajı, relakosyon 1 (bin 401 metre), relekasyon 2 (4 bin 467 metre), ripaj (642 metre) yolları tamamlanıp, protokol yapılarak SBB'ye teslim edildi. Gövde temel kazılarının yüzde 99'u tamamlandı. 153 adet kütle beton (26 bin 225 metreküp) döküldü. Memba muhafazası imalatları tamamlandı. Gövde taban kazısı ve kütle beton taban iyileştirme imalatının epoksi enjeksiyon işleri yapılmaya devam ediyor. Gövde enjeksiyon delikleri açılması (17 bin 814,5 metre), perde enjeksiyon (316,5 metre) çalışmaları ise devam ediliyor. Temelden yüksekliği 76 metre, toplam gövde hacmi 670 bin metreküp ve 26,12 milyon metreküp depolama hacmi bulunan barajın bin 540 hektar alanı sulama, 25,74 milyon metreküp/yıl içme suyu ve 10,85 hektar alanda da taşkın kontrolü faydası sağlaması bekleniyor.

Projenin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 30'u geçti. - SAMSUN