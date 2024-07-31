SAMEKS Bileşik Endeksi Temmuz'da Geriledi

Ekonomi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış MÜSİAD SAMEKS Bileşik Endeksi, temmuzda bir önceki aya göre 9,3 puan azalarak 45,6 değerine geriledi ve referans değerin altında gerçekleşti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından hazırlanan Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi'nin (SAMEKS) temmuz ayı sonuçları açıklandı. Buna göre, söz konusu endeks, bir önceki aya göre 9,3 puan azalışla 45,6 değerine geriledi.

Bu dönemde Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi önceki aya göre 10,9 puan azalış kaydederek 46,3 seviyesinde gerçekleşti. Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi de önceki aya göre 4,3 puan hız kaybederek 49,5 seviyesinde kaydedildi.

Hizmet sektöründe girdi alımlarının hızlı bir şekilde ivme kaybetmesine bağlı olarak iş hacminde daralma kaydedildi. Sanayi sektöründe ise yeni siparişlerin önceki aya göre azalarak referans değerin altına düşmesi, sektöre yönelik üretimin ve girdi alımlarının gerilemesine neden oldu.

Böylece mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi'nin temmuz ayında 9,3 puan birden azalarak 45,6 seviyesine gerilemesi, reel sektörde parasal sıkılaşma koşullarının belirginleşmeye başladığına işaret etti.