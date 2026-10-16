Samsun 19 Mayıs\'taki kadın çiftçi projesi Tarım ve Orman Bakanlığından ödül aldı

SAMSUN (İHA) – Tarım ve Orman Bakanlığı, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen 19 Mayıs'ın Kadınları İlk Adımı Atıyor Projesi'ni ödüle layık gördü.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, 19 Mayıs ilçesinde kadın üreticilerin tarımsal vizyonunu geliştirmek ve yenilikçi tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla yürütülen 19 Mayıs'ın Kadınları İlk Adımı Atıyor Projesi, örnek uygulamalar arasında değerlendirilerek Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ödüle layık görüldü. Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar, kadın çiftçilerin modern ve yenilikçi tarım teknikleriyle buluşturulmasına sağladığı katkıyla takdir topladı. Proje, kadın üreticilerin tarımsal üretimdeki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine önemli katkılar sundu.

Bakanlıkta düzenlenen ödül törenine, 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü proje sorumlusu Ziraat Mühendisi Meryem Çelik ve 19 Mayıs ilçesinin kadın çiftçilerinden Hatice Tayhan katıldı. Çelik ve Tayhan, ödülü Samsun adına teslim aldı.

Ödülün ardından Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kadın üreticilerimizin tarımsal üretimdeki rolünü güçlendiren ve ilçemize örnek olan bu anlamlı projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve değerli kadın çiftçilerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri yer aldı.