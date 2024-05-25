Samsun'a 10 Yeni Tramvay Alımı İhalesi Sonuçlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'a 10 Yeni Tramvay Alımı İhalesi Sonuçlandı

Samsun\'a 10 Yeni Tramvay Alımı İhalesi Sonuçlandı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 10 adet yeni tramvay alım ihalesinin sonuçlandığı, trenlerin 24 ay sonra teslim edilmeye başlanarak yolcu taşıma hizmeti vereceğini söyledi.

25.05.2024 09:55  Güncelleme: 09:57
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SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 10 adet yeni tramvay alım ihalesinin sonuçlandığı, trenlerin 24 ay sonra teslim edilmeye başlanarak yolcu taşıma hizmeti vereceğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2023 yılı Ekim ayında, Samsun'da kullanılmak üzere 10 adet tramvay alınacağı açıklanmıştı. 40-42 metre uzunluğundaki 450 yolcu kapasiteli 10 adet tramvayın temin edilmesi için yapılan ihaleyi yerli bir firma kazandı ve ihale onaylandı. İhale, trenlerin yedek parçalarını da kapsayacak şekilde her bir vagonu 200 milyon TL, toplamda 2 milyar TL olacak şekilde tamamladı. İhlas Haber Ajansı (İHA) mikrofonlarına konu hakkında bilgi veren Başkan Halit Doğan, İlk teslimatın 24 ay sonra yapılacağını, 10 yeni tramvayın 36 ay içerisinde envantere katılacağını belirterek, açıklamalarda bulundu.

"İhale onaylandı, trenler 24 ay sonrasında bize teslim edilmeye başlanacak"

Trenlerin 24 ay sonrasında teslim edilmeye başlayacağını dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Her bir tren 450 kişi kapasiteli olacak şekilde 10 yeni raylı sistem treni alım ihalesi yapıldı. 7 Mayıs'ta yapılan ihale onaylandı. İhaleyi yerli firmalardan bir tanesi almış oldu. İhaleyi yerli bir firmanın kazanması da bizim için mutluluk oldu. Yeni trenler 24 ay sonrasında bize teslim edilmeye başlanacak. 36 ayın sonunda ise 10 yeni trenimiz Samsun halkının hizmetine sunulmuş olacak" dedi.

"5 yıl içerisinde ulaşım hattımızı önemli ölçüde arttırmış olacağız"

Şehir içerisindeki ulaşımı rahatlatacak adımlar attıklarını ifade eden Başkan Halit Doğan, "Bir taraftan da Samsun Şehir Hastanesi'nin ulaşımı için orada da raylı sistem olmasıyla alakalı bir çalışmamız mevcut. İnşallah bu çalışmayı da Ekim ayına kadar bitirmeye yani bütçeye yetiştirmeye çalışıyoruz. Bütçeye yetiştirebilirsek inşallah bu tren ihalesini de rayın yapılma ihalesini de gelecek yıl yapmayı planlıyoruz. Bunları yapabilirsek gelecek 5 yıl içerisinde ulaşım hattımızı önemli ölçüde arttırmış olacağız" diye konuştu.

Trafik sirkülasyonu için de çalıştıklarına değinen Başkan Doğan, "Şehir içerisinde normal trafik sirkülasyonu için de Samsunluların beklentileri var. Hem bakanlık yetkilileri tarafıyla hem biz hem de bu konudaki yetkin proje ofisleri ile ulaşımımızı rahatlamak adına çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bir aşamaya geldiğimizde de kamuoyu ile paylaşacağız" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun'a 10 Yeni Tramvay Alımı İhalesi Sonuçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'a 10 Yeni Tramvay Alımı İhalesi Sonuçlandı - Son Dakika
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