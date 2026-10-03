Samsun Bafra\'da çeltik üreticileri 600 traktörle alım fiyatı için konvoy oluşturdu

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Samsun'un Bafra ilçesinde çeltik üreticileri, ürün alım fiyatlarının bir an önce açıklanmasını talep etti. Yaklaşık 600 traktörle bir araya gelen üreticiler, Samsun-Sinop kara yolunda 4 kilometrelik konvoy oluşturdu.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Bafra Ovası'nda çeltik hasadı devam ederken, üreticilerin gözü açıklanacak alım fiyatlarına çevrildi. Bafra'da yaklaşık 160 bin dekar alanda 173 bin ton civarında çeltik üretimi gerçekleştiriliyor.

Üreticiler, traktörleriyle Kolay Kavşağı'nda bir araya gelerek Samsun-Sinop kara yolunda konvoy oluşturdu. Yaklaşık 4 kilometre uzunluğundaki konvoy, Hastane Kavşağı'ndan dönüş yaparak Bafra Ziraat Odası önünde sona erdi.

Çeltik üreticileri, artan girdi maliyetleri dikkate alınarak ürünlerinin değerinde alınmasını ve alım fiyatlarının bir an önce açıklanmasını talep etti. Üreticiler, açıklanacak fiyatın üretim maliyetlerini karşılayacak ve üretimin sürdürülebilirliğini sağlayacak seviyede olmasını beklediklerini dile getirdi.