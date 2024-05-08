Samsun'un Bafra ilçesinde çiftçiler tütün fidelerinin dikimine başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'un Bafra ilçesinde çiftçiler tütün fidelerinin dikimine başladı

Samsun\'un Bafra ilçesinde çiftçiler tütün fidelerinin dikimine başladı

Türkiye'nin verimli ovalarından Bafra Ovası'nda, 77 mahallede tütün yetiştiriciliği yapılıyor. Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, tütün üretiminin azaldığını ve desteklenmesi gerektiğini belirtti. Çiftçiler ise tütünün kurak araziyi sevdiğini ve fiyat konusunda daha adil bir değerlendirme istediklerini dile getirdi.

08.05.2024 14:49
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Samsun'un Bafra ilçesinde çiftçiler tütün fidelerinin dikimine başladı.

Türkiye'nin verimli ovalarından Bafra Ovası'nda, 77 mahallede tütün yetiştiriciliği yapılıyor.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, 2006 yılına kadar yılda 30-35 bin ton tütün üretilen ovada üreticilerin çoğunun kışlık ve yazlık sebze üretimine yöneldiğini, yıllık tütün üretiminin ise 2 ila 3 bin tona düştüğünü söyledi.

Diğer tarım ürünlerine verilen desteğin tütüne verilmediğini dile getiren Tosuner, "Şu anda 77 mahallede az çok tütün üretiliyor. Tütün zahmetli bir ürün." dedi.

Tütünün kurak araziyi sevdiğine işaret eden Tosuner, Bafra tütününün değerli bir ürün olduğunu, üreticisinin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Bakırpınar Mahallesi'nde tütün yetiştiren çiftçilerden Ercan Yüksel de şunları kaydetti:

"Yeni başladık, bugün 3 dönüm araziye tütün ekimi yaptık. Toplamda 12 dönüm araziye ekim yapacağız. Şubat ayı itibarıyla fidelerimizi yetiştirmeye başladık. Mayıs ayı içinde fidelerimizi toprakla buluşturuyoruz. Sözleşmelerimizi düzenlemedik, kararsız bir şekilde çalışıyoruz. Bizim topraklarımız kurak olduğundan tütünden başka bir iş olmuyor. Birkaç tüccarın elindeyiz, istedikleri şekilde bizlere yön veriyorlar, devlet büyüklerimizin tüccarlarla oturup fiyat konusunda emeğimizin karşılığını alacak şekilde değerlendirmelerini istiyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Samsun'un Bafra ilçesinde çiftçiler tütün fidelerinin dikimine başladı - Son Dakika

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