Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Otopark ve Meydan Projesi'ni tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Otopark ve Meydan Projesi'ni tamamladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Otopark ve Meydan Projesi\'ni tamamladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Anakent Otopark ve Meydan Projesi'nin kaba inşaat çalışmaları tamamlandı. Projenin çevre düzenlemelerinin ardından hizmete girmesi planlanıyor.

10.09.2024 11:43  Güncelleme: 11:50
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Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 'Anakent Otopark ve Meydan Projesi' açılış için gün sayıyor.

Trafik yoğunluğu azaltmak, kente yeni yaşam alanları kazandırmak ve otopark sayısını arttırmak hedefiyle Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Anakent Otopark ve Meydan Projesi'nin kaba inşaat çalışmaları tamamlandı. İnşaat çalışmaları tamamlanan projenin çevre düzenlemelerinin ardından hizmete girmesi planlanıyor.

Bankalar Caddesi ile Kuyumcular Çarşısı arasında bulunan eski Anakent İş Merkezi'nin yerine inşa edilen Anakent Otopark ve Meydan projesinin altı otopark üstü meydan ve kafe olarak tasarlandı. Yeraltında inşa edilen 3 otopark 222 araç kapasitesine sahip. Üst bölümde ise vatandaşların yeni buluşma noktası olacak bir meydan bulunuyor. Meydanda kafe, abdesthane ve bay-bayan WC'ler yer alıyor.

"Kısa sürede hizmet vermeye başlayacak"

Projenin tamamlandığını açıklayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Anakent Otopark ve Meydan Projesinin inşaat çalışmalarını tamamladık. Çevre düzenlemelerinin ardından hizmete almayı planlıyoruz. Esnafımızın yoğun olduğu bu bölgede araç parkı önemli bir sorundu. Otopark ile bu sorunu azamiye indirmiş olacağız. Yine o bölgede insanlarımızın oturup sohbet edeceği alanların sayısı da kısıtlıydı. Otoparkın üst bölümünde inşa ettiğimiz meydanla insanımıza soluk alabileceği yeni bir alan da kazandırmış oluyoruz. İnşaat çalışmaları tamamlandı. Son rötuşlar yapılıyor. En kısa sürede otoparkı ve meydanı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Projemizin şimdiden şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Otopark ve Meydan Projesi'ni tamamladı - Son Dakika

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