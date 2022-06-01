Samsun Büyükşehir Belediyesi araç filosuna 45 kamyon kattı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de üretilen 45 kamyonla araç filosunu güçlendirdi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Batıpark'ta düzenlenen teslim töreninde, yeni araçların hayırlı olmasını diledi. Bir kamyonun aylık kiralama bedelinin 50 bin lira civarında olduğunu, yılda ise bu rakamın 600 bin liraya ulaştığını belirten Demir, "2 yılda ise 1 milyon 200 bin lira yapar. Ama biz bu kamyonları 1 milyon 100 bin liraya aldık. Hatta biz anlaşma yaptığımızda bu fiyatlara satışı yapılıyordu şimdi almaya kalksanız 2,5 milyon lira civarındadır. Bu araçlar belediyemize büyük bir tasarruf sağlayacak. Bugün 45 adet Mercedes-Benzi hizmete kazandırdık." ifadesini kullandı.

Bu kamyonların Samsun'da 30 Ağustos ile 4 Eylül tarihleri arasında yapılacak TEKNOFEST'in altyapısının inşasında kullanılacağına dikkati çeken Demir, "Samsun Çarşamba Havalimanı'nı TEKNOFEST'e hazırlıyoruz. 70 dönüm arazi orada sıfırdan 1,5 metre dolacak. 300 bin metreküp malzeme lazım. Şimdi bu kamyonlarla gece vardiyasına geçeceğiz. O da olmazsa 3 vardiyaya geçeceğiz ve TEKNOFEST'e yetiştireceğiz." diye konuştu.

Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt ise arocs kamyonların Aksaray tesislerinde yerli istihdamla üretildiğini söyledi.

Aksaray fabrikasında üretilen kamyonların hem Türkiye hem de dünyanın dört bir yanında hizmet verdiğine işaret eden Kurt, "Samsun Büyükşehir Belediyesi teslim ettiğimiz 45 adet arocs ile Samsun halkına en iyi hizmeti verebilecek. Her koşulda kesintisiz çalışabilecek şekilde tasarladığımız arocsu Aksaray Kamyon Fabrikamızda Mercedes-Benz standartlarında ürettik. Mercedes-Benz yüksek teknoloji, dayanıklılık ve ekonomi ile özdeşleşmiştir. Üstün güvenlik özellikleri ve zorlu çalışma koşullarına uygun tasarımı ve düşük işletme giderleriyle Samsun'a uzun yıllar hizmet edeceğine inanıyorum."

Kurt, kamyonları büyükşehir belediyesine teslim etmenin gurunu yaşadıklarını dile getirdi.

Konuşmanın ardından kamyonların teslimatı yapıldı.