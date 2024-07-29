Samsun Büyükşehir Belediyesi Doğaltaş Elemanları Üretim Tesisi Kente Sanat Eseri Mobilyalar Kazandırıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Doğaltaş Elemanları Üretim Tesisi Kente Sanat Eseri Mobilyalar Kazandırıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Doğaltaş Elemanları Üretim Tesisi Kente Sanat Eseri Mobilyalar Kazandırıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Doğaltaş Elemanları Üretim Tesisi, kaya kütlelerini ustalıkla işleyerek kente sanat eseri niteliğinde mobilyalar kazandırıyor. Tesis, Samsun'un caddelerinde, meydanlarında, parklarında ve bahçelerinde kullanılarak şehre estetik bir dokunuş katıyor.

29.07.2024 11:40  Güncelleme: 11:42
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Samsun Büyükşehir Belediyesi Doğaltaş Elemanları Üretim Tesisi, kaya kütlelerini ustalıkla işleyerek kente sanat eseri niteliğinde mobilyalar kazandırıyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Tesisimiz aracılığıyla üretilen ürünler Samsun'umuzun caddelerinde, meydanlarında, parklarında ve bahçelerinde kullanılarak şehrimize estetik bir dokunuş katıyor" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Atakum ilçesi Sarıışık Mahallesi'nde bulunan Doğaltaş Elemanları Üretim Tesisinde, Nebiyan Dağı'ndan çıkarılan büyük kaya bloklarını işleyerek çeşitli ürünlere dönüştürüyor. Ayda 6 bin ila 8 bin metrekare plak taş ve yılda 15 bin ton blok kaya işlenen tesis, özellikle nadir bulunan siyah granit taşının işlenmesiyle de tanınıyor.

Siyah granit, yer döşemelerinden duvar döşemelerine, kent mobilyalarından hayrat çeşmelerine, peyzaj ürünlerine kadar geniş bir yelpazede kullanılıyor. Yaklaşık 100 yıllık rezervi olduğu tahmin edilen bu taş, estetik ve dayanıklılığıyla farklı projelerde tercih edilen bir malzeme haline geliyor. Doğaltaş Elemanları Üretim Tesisi, kaliteli üretim ve hizmet anlayışıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki prestijli projeler için güvenilir bir tedarikçi konumunda bulunuyor.

"Doğaltaşın sanatla buluştuğu merkez"

Doğaltaş Elemanları Üretim Tesisinin şehrin kalkınmasına katkı sağladığını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Doğal taşın sanatla buluştuğu bu merkez, şehrimizin estetik değerlerini yücelterek çevresel zenginliklerimizi koruma yolunda önemli adımlar atıyor. İşlenen doğal taşlar, Samsun'umuzun caddelerinde, meydanlarında, parklarında ve bahçelerinde kullanılarak şehre estetik bir dokunuş katıyor. Tesisimiz aracılığıyla üretilen ürünler, ulusal ve uluslararası platformlarda tercih edilen markalar arasında yer alarak şehrimizin adını geniş kitlelere duyuruyor. Ekonomik açıdan da büyük önem taşıyan Doğaltaş Elemanları Üretim Tesisi, istihdam oluşturarak şehrimizin ekonomik dinamizmine katkı sağlıyor ve yerel ekonominin güçlenmesine destek veriyor" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun Büyükşehir Belediyesi Doğaltaş Elemanları Üretim Tesisi Kente Sanat Eseri Mobilyalar Kazandırıyor - Son Dakika

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