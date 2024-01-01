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Samsun Büyükşehir Belediyesi Fabrikasıyla 32 Milyon Lira Tasarruf Sağladı - Son Dakika
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Samsun Büyükşehir Belediyesi Fabrikasıyla 32 Milyon Lira Tasarruf Sağladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Tekkeköy ilçesinde kurduğu Kilit Parke, Bordur ve Beton Boru Fabrikası sayesinde 1 yılda 32 milyon lira tasarruf sağladı. Fabrikada üretilen ürünlerle yol, kaldırım ve altyapı çalışmalarında kullanılan 170 bin metrekare kilit parke, 80 bin metre tül bordür ve 145 bin metre tül boru üretildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Fabrikasıyla 32 Milyon Lira Tasarruf Sağladı
01.01.2024 - 13:12,
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Samsun Büyükşehir Belediyesi 1 yıl önce Tekkeköy ilçesinde kurduğu Kilit Parke, Bordur ve Beton Boru Fabrikası ile bütçesine 32 milyon lira tasarruf sağladı. Fabrikada 1 yılda 170 bin metrekare kilit parke ve plak taşı, 80 bin metre tül bordür, 145 bin metre tül boru üretildi.

Karadeniz Bölgesi'nde ilk ve tek olarak hayata geçirilen Kilit Parke, Bordür ve Beton Boru Fabrikası'nda üretilen ürünlerle daha da güçlenen Samsun Büyükşehir Belediyesi, 1 yılda yaklaşık 32 milyon lira tasarruf sağladı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından fabrikada parke taşları, plak taşlar, begonit taşlar, bordür taşlarının yanı sıra beton boru üretimi de gerçekleştiriliyor. Farklı renk ve desenlerde 18 çeşit parke üretimi gerçekleştirilen tesiste son teknoloji makinelerle yüksek kalite ön planda tutuluyor. Birbirinden farklı boyut ve ebatlarda üretilen bu ürünler yol, kaldırım ve altyapı çalışmalarında kullanılıyor.

Kilit Parke, Bordur ve Beton Boru Fabrikası Sorumlusu Mehmet Can Us, "Burada kurumumuzun yaptığı özellikle altyapı çalışmalarında ihtiyaç duyulan ürünlerin üretimini gerçekleştiriyoruz. SASKİ'nin ihtiyaç duyduğu beton borular, taberna elemanları, rekorlar gibi ürünleri üretiyoruz. Yine Yol, Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nın çalışmalarında ihtiyaç duyduğu parke ve bordür taşları gibi çeşitli ürünlerin üretimini gerçekleştiriyoruz. Fabrikamızda 1 yılda 170 bin metrekare kilit parke ve plak taşı, 80 bin metre tül bordür, 145 bin metre tül boru üretildi. Kendimiz üretip kendimiz kullanıyoruz. Üretime aralıksız şekilde devam ediyoruz" dedi.

"Yüksek verimlilik ön planda"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kilit Parke, Bordür ve Beton Boru Fabrikası ile kurum bütçesinde 32 milyon liralık bir tasarruf sağlandığını belirterek, şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız her çalışmada atılan her adımda 'yüksek verimlilik' ilkesini ön planda tutuyoruz. Kentimiz için bir dizi yatırımı hayata geçirdik, gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Her alanda üreten bir belediye olarak yaptığımız işlerde yüksek verimlilik elde ediyoruz. Bu noktada Kilit Parke, Bordur ve Beton Boru Fabrikası bizim çok önem verdiğimiz yatırımlardan birisiydi. Kendi fabrikalarımız ile yaptığımız çalışmalardaki ihtiyaçlarımızı daha hızlı ve daha uygun bir maliyetle karşılıyoruz. Kurumsal gücümüz ve potansiyellerimize inanarak, her alandaki hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Kendi üretimimizi artırarak kurumsal gücümüze güç kattık" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Samsun Büyükşehir Belediyesi Fabrikasıyla 32 Milyon Lira Tasarruf Sağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun Büyükşehir Belediyesi Fabrikasıyla 32 Milyon Lira Tasarruf Sağladı - Son Dakika
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