Samsun Büyükşehir Belediyesi, İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Enerji Tasarrufu Sağlıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) işletmeye aldığı 19 Mayıs Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisi ve İsale Hattı Projesi ile 19 Mayıs ve Bafra ilçelerinde yılda 48 milyon TL enerji tasarrufu sağlayacak. Alaçam- Yakakent isale hattının da tamamlanmasıyla yıllık enerji tasarrufu 60 milyon TL'ye çıkacak.

İlçelerin kırsal mahallelerinde özellikle yaz aylarında yaşanan susuzluk problemlerini altyapı yatırımlarıyla çözmeye devam eden Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Müdürlüğü, ilçelerde çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa standartlarında inşa edilerek hizmete sunulan 19 Mayıs Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisi ve İsale Hattı Projesi ile ilk olarak Atakum ilçesinin Taflan Mahallesi ile Ondokuzmayıs ilçesinin merkez, Dereköy, Çetinkaya, Doğanca ve Yörükler ile birlikte Nebiyan sisteminden su alan 8 mahallenin su sorunu çözen SASKİ, 19 Mayıs Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisi ile birlikte son olarak da Bafra ilçe merkezine memba kalitesinde içme suyu temin etti.

Alaçam-Yakakent isale hattı devam ediyor

Günde 100 bin metreküp suyu arıtıp memba kalitesine getirdikten sonra Atakum, 19 Mayıs ve Bafra'daki mahallelerin musluklarından akıtan SASKİ, Alaçam-Yakakent isale hattının yapımına ise devam ediyor. Uzun ömürlü çelik ve duktil borular kullanılarak Bafra'ya kadar getirilen su, Mart sonunda da Alaçam ve Yakakent ilçelerine ulaştırılacak. Bugünkü değerle projeye 800 milyon TL harcayan SASKİ, çalışmaları bitirdiğinde 5 ilçenin tamamına memba kalitesinde su vermiş olacak.

Enerji sarfiyatı azalıyor

Projenin enerji sarfiyatı ve maliyetleri azaltması bakımından da çok önemli olduğunu belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Mahallelerimizin su problemlerini ortadan kaldırmak için canla başla çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz aylarda işletmeye aldığımız 19 Mayıs Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisi ve İsale Hattı Projesi ile 19 Mayıs'ta 11, Bafra'da ise 21 sondaj kuyusu işlevini tamamladı. Buralardaki pompalarımızı şimdi bunları yenilediğimiz su depolarında kullanacağız. Dolayısıyla enerji sarfiyatımız ve maliyetlerimiz de azalmış olacak. Hesaplamalarımıza göre iki ilçemizde yıllık enerji sarfiyatımız 13 milyon kilovatsaat azalacak. Bunun karşılığında da 48 milyon TL tasarruf elde etmiş olacağız. Ancak Alaçam-Yakakent isale hattı da Mart ayına kadar tamamlanacak. Suyu direk arıtma tesisimizden verdiğimizde Alaçam'da 12, Yakakent'te ise 3 sondaj kuyumuz ve 2 keson terfi merkezimiz boşa çıkacak. Buradan da enerji sarfiyatımız yıllık 4 milyon kilovatsaat, maliyetimiz de 12 milyon TL azalacak. Sonuç olarak 4 ilçemizde yılda toplam 60 milyon TL tasarruf sağlayacağız. 4.5 yılda alt ve üstyapıda dev bütçeli projeleri hayata geçirerek halkımızın hizmetine sunduk. SASKİ Genel Müdürlüğü ve ekiplerimizin özverili gayretleriyle ilçelerimin altyapısını isale hatlarıyla ördük. Allah'ın izniyle Alaçam ve Yakakent'te de içme suyu sorunu kalmayacak. Şehrimizin dört bir yanında ekiplerimizle birlikte vatandaşlarımız için gayret, hakkaniyet ve samimiyetle çalışıyoruz" dedi. - SAMSUN