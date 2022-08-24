Samsun'da çilek üretimi artıyor - Son Dakika
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Samsun'da çilek üretimi artıyor

24.08.2022 14:23
Samsun'da çilek üretimi artıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçi destekleri, il genelindeki çilek üretimini artırdı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçi destekleri, il genelindeki çilek üretimini artırdı. Son 2 yılda 223 çilek üreticisine 1 milyon 210 bin adet fide dağıtılırken, belediyenin destekleri sayesinde geçen yıl 255 dekar alandan toplam 551 ton verim alındı. Bu yılki rekoltenin ise bin tonu geçmesi bekleniyor.

Tarım şehri Samsun'da ürün çeşitliliğini artırarak ve üretimi yaygınlaştıran Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını başarıyla sürdürüyor. Çilek Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi'nde Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) iş birliği yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi, başta kadın üreticiler olmak üzere sulama ve işgücü imkanı olup sermaye yetersizliği yaşayan küçük aile işletmelerinin alternatif gelir kaynağı oluşturacak ürün üretimini artırarak, yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor. Bu kapsamda belediye, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) üye 17 ilçedeki üreticilere destek vermeye devam ediyor.

223 üreticiye destek verildi

Sebzeden meyveye, hayvancılıktan diğer tarımsal üretim faaliyetlerine kadar her alanda çiftçilere kolaylık sağlayan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, çilek üreticilerinin de yüzünü güldürüyor. Bilinçli tarım yöntemlerini benimseyerek üretimini artırmak isteyen çilek yetiştiricilerini destekleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi, 2021 ve 2022 yılları için 13 ilçedeki 223 üreticiye 1 milyon 210 bin adet fide dağıttı. Bunun yanında da toplam 4 bin 296 kg örtü naylonu verildi.

Bin ton rekolte bekleniyor

İl genelindeki 255 dekar alanda toprakla buluşan fideler, 2021 yılında 551 ton verim verdi. İlk yıl dekar başına ortalama 1 ton çilek çıkarken, bu yıl ise 4 tonu aşacağı tahmin ediliyor. Üreticiler, toplamda ise 255 dekar alandan bin tondan fazla çilek toplamayı bekliyor.

Desteklerle çilek yetiştiriciliğinin yaygınlaştığı ilçelerden Canik'in Çamalan Mahallesi'nde fideler meyvelerini veriyor. Mahallede uzun yıllardır geçimini tarımsal üretimden sağlayan Ferdane Türk, belediyeden aldığı desteklerle üretim alanını geçen seneye göre 2 kat artırdı. Çilek üreticisi Türk, "Üreticilere dağıtılan çilek fidelerinden ben de aldım. Sonuçta çok güzel verim aldım. Bu durumdan oldukça memnunum. Desteklerin devam etmesini bekliyorum. Tarımın gelişmesi ve çeşitlenmesine katkılarından dolayı da Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e çok teşekkür ederim" dedi.

"Her projenin içinde olacağız"

Çiftçilere destek vererek Samsun'da çilek yetiştiriciliğini artırmak istediklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise "Şehrimiz, bilindiği gibi tarım potansiyeli yüksek illerin başında geliyor. İki tarım ovasına sahibiz. Bunun yanında diğer ilçelerimizde de üretim faaliyetleri, çiftçilerimize verdiğimiz desteklerimizle birlikte yaygınlaşıyor. Bundan mutluluk duyuyoruz. Tarımsal üretime dönük DOKAP başkanlığımızla birlikte çok sayıda projeyi hayata geçirdik, geçirmeye de devam ediyoruz. Çiftçilerin ekonomik anlamda kalkınmaları için her projenin içinde olacağız" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'da çilek üretimi artıyor - Son Dakika

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