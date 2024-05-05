Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Standı Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Standı Yoğun İlgi Gördü

Samsun Büyükşehir Belediyesi\'nin Standı Yoğun İlgi Gördü

Samsun'da düzenlenen Yapı, İnşaat Malzemeleri, Asansör, Tesisat, Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Doğalgaz ve Teknolojileri Fuarı'nda Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin standı yoğun ilgi gördü.

05.05.2024 16:24  Güncelleme: 16:29
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Samsun'da bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen Yapı, İnşaat Malzemeleri, Asansör, Tesisat, Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Doğalgaz ve Teknolojileri Fuarı'nda yer alan Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin standı yoğun ilgi gördü.

2 - 5 Mayıs 2024 tarihleri arasında TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde 8. kez düzenlenen Yapı, İnşaat Malzemeleri, Asansör, Tesisat, Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Doğalgaz ve Teknolojileri Fuarı'nda Samsun Büyükşehir Belediyesi de kurduğu stantla yer aldı. Gürcistan, Azerbaycan, Rusya, Ukrayna, Orta Doğu ve Türki Cumhuriyetler başta olmak üzere birçok ülkeden ziyaretçinin de ağırlandığı fuarda Büyükşehir Belediyesi'nin standı ilgi gördü. Büyükşehir Belediyesi'nin Doğaltaş Elemanları Üretim Fabrikası'nda üretilen ürünleri oldukça dikkat çekti.

Fuarda yer alan ürünlerle ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Doğal Taş Elemanları Üretim Tesisi Şube Müdürü Emre Şirin, "TÜYAP'ta standımızda granitten ürettiğimiz kent mobilyaları, yer döşemeleri, hayrat çeşmeleri, peyzaj ürünleri şeklindeki ürünlerimiz ile yer aldık. Büyükşehir Belediyesi olarak kendi maden sahamızda kendi işçilerimiz ile Doğaltaş Elemanları Üretim Tesisimizde 2 boyutlu olarak ürettiğimiz ürünleri burada sergiledik. Çok geniş bir ürün gamımız var. Yaklaşık 40 çeşit ürün üretiyoruz. Fuarı ziyaret eden vatandaşlarımızın standımıza çok güzel bir ilgisi oldu" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Standı Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika

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