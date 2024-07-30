Samsun Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşımda Yüzde 50 Destek Sağlıyor

Ekonomi

Samsun Büyükşehir Belediyesi(SBB), abonman kart ile yapılan yolculuklarda öğrencilere ve vatandaşlara yüzde 50 destek sağladı, 1 saat içerisindeki aktarmaları da ücretsiz hale getirdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi UKOME toplu ulaşımda bir dizi karar aldı. UKOME kararlarıyla toplu taşıma hizmetlerini düzenli kullanan vatandaşlara destek olması adına abonman kartlar daha avantajlı hale getirildi. Abonman kart ile yapılan yolculuklarda öğrenci ücreti 11,50 TL yerine 5,50 TL'ye düşürüldü. Abonman kart sahibi vatandaşlar ise 19 TL yerine 9,70 TL'ye seyahat edebilecekler.

1 saat içerisindeki aktarmalar artık ücretsiz

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, seçim öncesi gelen talepler sonrası aktarma ücretleriyle ilgili çalışma yapacağının da sözünü vermişti. UKOME kararıyla o söz de yerine getirildi. SAMKART ile yapılan yolculuklarda ilk 1 saat içindeki aktarma ücretsiz olacak.

Servis ücretlerinde mesafe bazlı on-line hesaplama dönemi

Öğrenci servis ücretlerinin hesaplanmasında hem veliler hem de taşımacılar için daha adil ve şeffaf bir sistem UKOME kurulunda alınan kararla hayata geçirildi. Yeni alınan kararla mesafeye göre belirlenecek servis ücretleri belediyenin web sitesi üzerinden ev adresi ve okul adresi girilerek otomatik olarak hesaplanacak.

18 yaşın altıdakilere toplu taşıma desteği

UKOME kurulunda alınan kararla 18 yaşın altındakilere tüm toplu taşıma araçlarından indirimli olarak faydalanabilmesini sağlamak için yürürlükteki tüm paso ve benzeri belge düzenlemeleri kaldırıldı. Gençlerin indirimli yolculuk yapabilmeleri için 18 yaşın altında olmaları yeterli sayılacak.

Turizm odaklı toplu taşıma hatları hayata geçiyor

Büyükşehir Belediyesi "Odak Samsun" projesi kapsamında turizm odaklı toplu taşıma hatlarını da hayata geçiriyor. Samsun- Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu, Samsun-Kuş Cenneti ve Samsun-Ayvacık Barajı'na otobüslerle hizmet sağlanacak. Turizme yeni bir ivme kazandırmak adına yapılan çalışmayla Samsun'a yaşayan herkesin de şehrin güzelliklerini görmesine imkan tanınıyor.

Turizm otobüs hatlarının güzergah ve ücret tarifeleri UKOME kurulunda alınan kararla belirlendi. Şehirler arası yolculuk konforu sağlayacak yeni nesil otobüslerle yapılacak turizm seferlerinde seyahat süresinin 150 dakika olacağı 138 km'lik Samsun-Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu Hattı'nın ücreti 100 TL, indirimli kullanıcılar için ise 80 TL, seyahat süresinin 90 dakika olacağı 57 km'lik Samsun-Kuş Cenneti Hattı'nın ücreti 55 TL, indirimli kullanıcılar için ise 45 TL, seyahat süresinin 90 dakika olacağı 74 km'lik Samsun-Ayvacık Barajı Hattı'nın ücreti 75 TL, indirimli kullanıcılar için ise 60 TL olarak belirlendi.

"Hemşehrilerimiz her şeyin en iyisini hak ediyor"

UKOME kararlarını değerlendiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Samsun'umuz, hemşehrilerimiz her şeyin en iyisini hak ediyor diyerek hizmet yolculuğumuza devam ediyoruz. UKOME kararları da bunun bir parçası. Uygulama ile toplu taşımayı daha fazla cazip hale getirmiş olacağız. Bu trafiğe de olumlu yansıyacak. Öğrencilerimizin, hemşehrilerimizin her zaman yanlarında olmak bizlerin birer vazifesi. Bu sorumlulukla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bir yandan da 'Odak Samsun' projemize katkı sağlayacak, turizm destinasyonlarımızı herkese tanıtacak toplu taşıma hatlarını hayata geçiriyoruz. Samsun bizim evimiz, yuvamız. İnsanımızın mutluluğunu öncelemek, şehrimizi tanıtmak bizim en büyük görevimiz" dedi. - SAMSUN