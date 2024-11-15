Samsun Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Bütçeleri 2025 Yılında 30,3 Milyar TL Olarak Belirlendi

Ekonomi

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) ve 17 ilçenin 2025 mali yılı toplam bütçeleri 30 milyar 326 milyon TL olarak kabul edildi.

SBB Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nın 2. Birleşiminin 1. Oturumu Meclis Toplantı Salonu'nda Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında yapıldı. Mali konuları ilgilendiren ve ilgili komisyonlardan havale edilen 31 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda SBB ve 17 ilçe belediyesinin 2025 yılı mali bütçesi karara bağlandı.

Samsun'daki tüm belediyelerin 2025 yılı toplam bütçesi 30,3 milyar TL

2025 mali yılı bütçelerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi 18 milyar TL, Atakum Belediyesi 2 milyar 555 milyon TL, İlkadım Belediyesi 2 milyar 247 milyon TL olarak belirlendi. Bu belediyeleri 1 milyar 460 milyon TL ile Çarşamba Belediyesi, 1 milyar 125 milyon TL ile Bafra Belediyesi, 950 milyon TL ile Tekkeköy Belediyesi, 750 milyon TL ile Canik Belediyesi, 658 milyon TL ile Vezirköprü Belediyesi, 543 milyon TL ile Terme Belediyesi, 433 milyon TL ile Havza Belediyesi, 255 milyon TL ile 19 Mayıs Belediyesi, 235 milyon TL ile Alaçam Belediyesi, 199 milyon TL ile Kavak Belediyesi, 185 milyon TL ile Ladik Belediyesi, 177 milyon TL ile Ayvacık Belediyesi, 175 milyon TL ile Asarcık Belediyesi, 150 milyon TL ile Salıpazarı Belediyesi ve 95 milyon TL ile Yakakent Belediyesi takip etti. Tüm belediyelerin gelir ve gider bütçeleri ayrı ayrı kalemler halinde oylandı. Belediyelerin bütçeleri meclisten geçti.

Ayrıca 2. birleşimde görüşülmeyen diğer gündem maddeleri ise önümüzdeki hafta başında yapılacak meclis toplantısında ele alınacak. - SAMSUN