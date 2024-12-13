Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda 1.3 Milyon Yolcu - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda 1.3 Milyon Yolcu

Samsun-Çarşamba Havalimanı\'nda 1.3 Milyon Yolcu

2024'ün ilk 11 ayında toplam 1.348.306 yolcuya hizmet verildi, uçak trafiği 13.311'e ulaştı.

13.12.2024 16:00
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Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda 2024'ün ilk 11 ayında toplamda 1 milyon 348 bin 306 yolcuya hizmet verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Samsun-Çarşamba Havalimanı'nın 2024 yılı Kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Samsun Çarşamba Havalimanı'nda Kasım ayında, iç hat yolcu trafiği 109 bin 949, dış hat yolcu trafiği 8 bin 659 oldu. Böylece kasımda toplam 118 bin 608 yolcuya hizmet verildi. Kasım ayında Samsun Çarşamba Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 255, dış hatlarda 78 olmak üzere toplamda bin 333'e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise kasım ayında toplamda 976 ton oldu.

11 ayda 1 milyon 350 bin yolcuya taşındı

11 aylık (Ocak-Kasım) dönemde ise Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda yolcu trafiği 1 milyon 348 bin 306 kişi, uçak trafiği 13 bin 311, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 13 bin 100 ton olarak gerçekleşti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Havacılık, Ekonomi, Ulaşım, Turizm, samsun, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda 1.3 Milyon Yolcu - Son Dakika

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