Samsun-Çarşamba Havalimanı\'nda 1.3 Milyon Yolcu

Ekonomi

Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda 2024'ün ilk 11 ayında toplamda 1 milyon 348 bin 306 yolcuya hizmet verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Samsun-Çarşamba Havalimanı'nın 2024 yılı Kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Samsun Çarşamba Havalimanı'nda Kasım ayında, iç hat yolcu trafiği 109 bin 949, dış hat yolcu trafiği 8 bin 659 oldu. Böylece kasımda toplam 118 bin 608 yolcuya hizmet verildi. Kasım ayında Samsun Çarşamba Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 255, dış hatlarda 78 olmak üzere toplamda bin 333'e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise kasım ayında toplamda 976 ton oldu.

11 ayda 1 milyon 350 bin yolcuya taşındı

11 aylık (Ocak-Kasım) dönemde ise Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda yolcu trafiği 1 milyon 348 bin 306 kişi, uçak trafiği 13 bin 311, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 13 bin 100 ton olarak gerçekleşti. - SAMSUN