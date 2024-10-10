Samsun-Çarşamba Havalimanı\'nda Yoğun Trafik

Ekonomi

Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda yılın ilk 9 ayında yolcu trafiği 1 milyon 95 bin 815, uçak trafiği 10 bin 536, yük trafiği 10 bin 873 ton oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Samsun-Çarşamba Havalimanı'nın 2024 yılı Eylül ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda Eylül ayında, iç hat yolcu trafiği 109 bin 318, dış hat yolcu trafiği 18 bin 716 oldu. Böylece Eylül'de toplam 128 bin 34 yolcuya hizmet verildi. Ayrıca Eylül ayında Samsun-Çarşamba Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 231, dış hatlarda 149 olmak üzere toplamda bin 380'e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise Eylül ayında toplamda bin 383 ton oldu.

9 ayda 1 milyon 95 bin yolcu, 10 bin 536 uçak ve 10 bin 873 ton yük trafiği yaşandı

9 aylık (Ocak-Eylül) dönemde ise Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda yolcu trafiği 1 milyon 95 bin 815, uçak trafiği 10 bin 536, yük trafiği de 10 bin 873 ton olarak gerçekleşti. - SAMSUN