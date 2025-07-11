Samsun-Çarşamba Havalimanı\'ndan 700 Bin Yolcu

Samsun-Çarşamba Havalimanı, bu yılın ilk yarısında 700 binden fazla yolcuya hizmet verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Samsun-Çarşamba Havalimanı'nın 2025 yılı Haziran ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. DHMİ verilerine göre, Haziran 2025'te Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 122 bin 201, dış hat yolcu trafiği ise 16 bin 427 oldu. Haziran ayında havalimanında toplam 138 bin 628 yolcuya hizmet verildi.

Aynı dönemde iç hatlarda bin 168, dış hatlarda ise 153 olmak üzere toplamda bin 321 uçak iniş-kalkış yaptı. Haziran ayındaki toplam yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise bin 325 ton olarak kayıtlara geçti.

6 aylık yolcu sayısı 700 bini geçti

Ocak-Haziran 2025 dönemine ait verilere göre, Samsun- Çarşamba Havalimanı'nda 6 aylık süreçte toplam 718 bin 398 yolcuya hizmet verildi. Aynı dönemde uçak trafiği 7 bin 572, yük trafiği ise 6 bin 222 ton olarak gerçekleşti. - SAMSUN