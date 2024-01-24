Samsun Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından TARSİM bilgilendirme konferansı düzenlendi

Samsun Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere yönelik Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) bilgilendirme konferansı düzenlendi.

Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, tarım sektörünü tehdit eden risklerin teminat altına alınabilmesi amacıyla İlçe Halk Kütüphanesi Konferans Salonunda TARSİM bilgilendirme konferansı yapıldı. Konferansta çiftçi ve üreticilere 'Devlet Destekli Tarım Sigortalarının İşleyişi ve TARSİM 2024 Yılı Uygulamaları' hakkında bilgi verildi.

TARSİM Samsun Bölge Müdür Yardımcısı Tuba Cingöz tarafından, TARSİM Devlet Destekli Tarım Sigortaları 2024 yılı uygulamaları, bitkisel ürün ve hayvan hayat sigortaları hakkında katılımcılara sunum eşliğinde bilgilendirme yapıldı. Üreticilerin muhtemel afetler durumunda mağdur olmamaları için, sigorta yaptırmaları gerektiğini söyleyen Tuba Cingöz, iklim değişikliği etkisiyle son yıllarda don, dolu, sel, fırtına ve heyelan gibi afetlerin yaşandığını ve meydana gelen bu afetlerden dolayı çok sayıda üreticinin zarar gördüğünü belirterek, geçen yıllarda meydana gelen afetlerden dolayı sigorta yaptıran üreticilerin zararlarının TARSİM tarafından karşılandığını ifade etti.

Sigorta sistemi ile ilgili genel değerlendirmelerin yapıldığı, yenilikler ve uygulamalar hakkında bilgilerin verildiği ve katılımcılarla görüş alışverişinde bulunulan toplantıya, Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İrfan Öztürk, eksperler ve çok sayıda çiftçi katıldı. - SAMSUN