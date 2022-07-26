Samsun, Cazibe Merkezlerini Destekleme kapsamında 14,4 milyon lira hibe desteği alacak - Son Dakika
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Samsun, Cazibe Merkezlerini Destekleme kapsamında 14,4 milyon lira hibe desteği alacak

26.07.2022 17:40
Samsun, Cazibe Merkezlerini Destekleme kapsamında 14,4 milyon lira hibe desteği alacak

Samsun'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından uygulanan Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında 14,4 milyon hibe desteği sağlanacak.

Samsun'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından uygulanan Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında 14,4 milyon hibe desteği sağlanacak.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansından yapılan yazılı açıklamada, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan projelerin açıklandığı Samsun'dan 2 projenin başarılı bulunarak, 14,4 milyon lira hibe desteğinin onaylandığı belirtildi.

Programın uygulanan 11 ile katkılarına dikkat çekilen açıklamada, "Ülkemizin bölgesel çekim merkezi niteliğini haiz, çevresine hizmet verme bakımından merkez olma işlevi taşıyan 11 ilinde uygulanan, özel bir bakanlık programı olan ve bütçesi, söz konusu 11 ilde uygulanmak üzere merkezi olarak belirlenen Cazibe Merkezlerinin Desteklenmesi Programı, belirlenen illerin bölgesel çekim merkezi olma niteliğini güçlendiriyor." ifadelerine yer verildi.

Samsun'a 21,2 milyon lira yatırım yapılacağı, bunun 14,4 milyon lirasının hibe olacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terme Esnaf ve Sanatkarlar Odasının 11,7 milyon lira bütçeli 'Terme Makine Sanayi Ortak Kullanım Atölyesi Projesi' ile Samsun Üniversitesinin 9,5 milyon lira bütçeli 'Samsun Hava Araçları Bakım Onarım Hizmet Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Özel Sektörle İşbirliklerinin Oluşturulması' projeleri için gerekli düzenlemelerin yapılmasının ardından sözleşmeler imzalanarak proje uygulama dönemi başlayacak. Projelerin uygulanmasıyla, Samsun'da 21,2 milyon lira büyüklüğünde yatırım yapılmış olacak."

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Kaynak: AA

Karadeniz, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun, Cazibe Merkezlerini Destekleme kapsamında 14,4 milyon lira hibe desteği alacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Samsun, Cazibe Merkezlerini Destekleme kapsamında 14,4 milyon lira hibe desteği alacak - Son Dakika
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