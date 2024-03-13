Samsun\'da 2023 yılında 8 bin 771 ton Türk somonu üretimi gerçekleştirildi

Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, 2023 yılında Samsun'da 8 bin 771 ton Türk somonu üretimi gerçekleştirildiğini bildirdi.
Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, kentte su ürünleri yetiştiriciliği yapan firmaların arttığına işaret etti.
Samsun'da su ürünleri yetiştiriciliği yapan ve yetiştiricilik belgesi alan 36 firma olduğunu aktaran Sağlam, şu bilgileri paylaştı:
"Su ürünleri yetiştiricilik üretiminin önemli bölümünü, Derbent Baraj Gölü ve Yakakent açıklarında Karadeniz'de üretim yapan tesislerimiz oluşturmaktadır. Samsun'da 2022 yılında 12 bin 378 ton olan üretim kapasitesi 2023 yılında artarak 13 bin 971 tona yükselmiştir. Derbent Baraj Gölü'nde yetiştirilen alabalıkların bir kısmı iç piyasada tüketilip, büyük bir kısmı ise ortalama 500-600 gram ağırlığa ulaşınca Karadeniz'deki tesislere canlı olarak nakledilmekte ve denizde 4 kilogram ağırlığa ulaşıncaya kadar beslenerek büyütülmektedir. 1,25 kilogram ve üzeri büyütülen alabalıklar Türk somonu olarak adlandırılmakta ve genellikle ihraç edilmektedir. 2023 yılında su ürünleri yetiştiricilik tesislerimizde toplam 8 bin 771 ton Türk somonu üretimi gerçekleştirildi."
Son yıllarda Türkiye ve dünyada avcılık yoluyla elde edilen su ürünleri miktarında düşüş yaşandığını belirten Sağlam, "Dünya ve buna paralel olarak ülkemiz nüfusunun artması, su ürünleri stoklarına uygulanan baskının artmasına sebep olmuştur. Bu nedenle yetiştiricilik yolu ile su ürünleri üretimine ihtiyaç her geçen gün artış göstermiştir. Su ürünlerinin kültür ortamında üretimi stratejik olarak önemlidir. Son yıllarda dünya çapında yaşanan savaş ve ekonomik sıkıntılara rağmen Samsun, su ürünleri yetiştiricilik sektörünün büyümesini kararlıkla sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.
Tarım ve Orman Bakanlığının su ürünleri yetiştiriciliğine önemli destekler verdiğini vurgulayan Sağlam, 2023 yılında Samsun'daki tesislere toplam 5 bin 298 ton yavru üretim için 6 milyon 646 bin 737 lira net ödeme yapıldığını bildirdi.
Samsun'da yetiştiricilik ve avcılıktan elde edilen su ürünlerinin ihracatından her yıl yaklaşık 45-50 milyon dolar gelir sağlandığını belirten Sağlam, şunları kaydetti:
"Son yıllarda çevremizde patlak veren savaşlara ve küresel ekonomide yaşanan sıkıntılara rağmen ilimiz, balıkçılık sektörü yoluna kararlılıkla devam etmektedir. Samsun, 2022 yılı verilerine göre ülke bazında su ürünleri yetiştiriciliği üretimi bakımından 7. sırada yer almıştır. İlimiz su ürünleri yetiştiricilik tesislerinde yaklaşık 150 kişi istihdam edilmekte olup, su ürünleri işleme ve değerlendirme tesisleri ile beraber bu rakam 300 kişi civarına ulaşmaktadır. Su ürünleri yetiştiricilik sektörümüzün büyümesi ve gelişmesi için elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."
Son Dakika › Ekonomi › Samsun'da 2023 yılında 8 bin 771 ton Türk somonu üretimi gerçekleştirildi - Son Dakika
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, TÜMSİAD ziyaretinde yaptığı konuşmada, İstanbul'da sanayi tesislerinde ihtiyaç duyulan ara teknik elemanların yetiştirilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalar yapacağını belirtti. Ayrıca deprem dönüşümü, sürdürülebilir sanayi ve yeşil dönüşüm gibi konuların da önemli olduğunu vurguladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Van'da gerçekleştirilen Mera Islahı Projesi kapsamında yem bitkiler tohumu ve sıvat dağıtım törenine katıldı. Bakan Yumaklı, Van Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde düzenlenen törende 23 kırsal mahalledeki yetiştiricilere tohum ve gübre dağıtımı gerçekleştirdi. Ayrıca Bakan Yumaklı, Van'da kurulan Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün tarımsal üretim ve gıda konularında araştırmalar yapacağını belirtti.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, 'Tulum Peyniri ve Toplu Sera Bölgesi' ile ilgili protokol imza töreni düzenlendi. Törende 4 ayrı protokol imzalandı ve Vali Aydoğdu, Erzincan'ın gelişimi ve istihdam alanlarının artması için çalıştıklarını belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nın açıldığı günden bu yana yaklaşık 900 bin yolcu taşıdığını belirtti. Ankara-Yozgat arasını 1,5 saate indirdiklerini ve Ankara-Akdağmadeni arasının 2 saat olacağını söyledi. Yozgat'ın ulaşım ve iletişim altyapısına 72 milyar liralık yatırım yapıldığını da vurguladı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde geçen yıl çıkan yangında zarar gören ormanlık alana gelir getirici 130 bin fidanın dikilmesi için hazırlıklara başlandığı bildirildi. Yangın sonrası yapılan ağaçlandırma çalışmalarıyla doğanın tekrar hayata dönmesi ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakılması amaçlanıyor.
Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere 156 ton tohum, 300 bin fide ve 400 arı kovanı dağıtıldı. Proje kapsamında 1725 çiftçiye destek sağlandı ve tohumlar ülke ve kent ekonomisine katkı sağlayacak. Ayrıca arıcılık faaliyetlerinin de desteklenmesiyle üreticilerin geliri artırılacak.
Samsun, baraj ve doğal göller bakımından zengin su kaynaklarına sahip olmasıyla su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe her geçen sene artan bir verim elde ediyor. 2022 ve 2023 yıllarında üretim miktarını artıran Samsun, binlerce ton farkla ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Samsun'da toplam 36 tesisin bulunduğu su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe, Derbent Baraj Gölü ve Karadeniz'de bulunan tesisler önemli bir rol oynuyor. Samsun'un su ürünleri yetiştiriciliği proje kapasitesi ise 21 bin 108 ton/yıl olarak belirlenmiştir.
Sizin düşünceleriniz neler ?