Samsun\'da 2024 Yılı Hayvancılık Destekleri

Ekonomi

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, 2024 yılında il genelinde büyük ve küçükbaş hayvanlarda 1 milyon 387 bin adet aşılama yapıldığını, çiftlik hayvanlarında 1 milyon bin 309 adet, kümes hayvanlarında ise 1 milyon 958 bin 570 adet sağlık taraması yapıldığını belirterek, bir yılda 57 milyon 289 bin TL destek verildiğini açıkladı.

Türkiye'de hayvan yetiştiriciliği noktasında önemli bir rol üstelenen Samsun'da, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği hizmetleri sürüyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilgili kuruluşların desteği ile yapılan çakışmalar kapsamında aşılama, küpe takımı, sağlık taraması gibi önemli konular üzerinde çalışılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında yapılan koruyucu aşılama çalışmaları kapsamında 2024 yılı içerisinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda 1 milyon 387 bin adet aşılama, çiftlik hayvanlarında 1 milyon bin 309 adet, kümes hayvanlarında ise 1 milyon 958 bin 570 adet sağlık taraması faaliyetleri gerçekleştirildiğini söyledi. Sağlam, hayvan tanımlama hizmeti kapsamında 124 bin 581 adet büyükbaş ve 142 bin 654 adet küçükbaş hayvana küpeleme uygulaması yapıldığını kaydetti.

Denetimler sürekli olarak devam ediyor

Denetimler kapsamında kurallara uymayanlara ise cezai işlemler uygulandığını aktaran Sağlam, "Hastalıklara karşı yapılan mücadele doğrultusunda ilimizde 2024 yılı içerisinde 12 adet aktif mihrakımız bulunmakta olup yıl içerisinde 30 adet mihrak sönüşü gerçekleştirildi. Hayvan ve hayvansal ürünlerin denetiminde 330 adet denetim ve 815 adet araç kontrol edilmiş olup, 5 adet araçta 8 adet canlı hayvan ve 2 adet hayvansal ürünün yapılan denetimler sonucu uygunsuz sevk edildiği tespit edildi. Bu kapsamda belgesiz hayvan ve hayvansal ürün nakleden kişiler ile sevk araçlarına Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yaptırım uygulayarak, bin 302 adet ceza uygulandı" dedi.

"191 adet veteriner muayenehanesi denetlendi, 877 bin 779 TL ceza uygulandı"

İl Müdürlüğü olarak sürekli olarak denetimler yapıldığını ifade eden Sağlam, "Hayvan Pazarları, Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde 7 adet hayvan pazarında 28 adet denetim yapıldı. Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında ilimizde 7 adet kesimhanede 2024 yılı içerisinde 14 adet denetim gerçekleştirildi. İlimizde bulunan 191 adet veteriner hekim muayenehanelerin denetimleri yapılmış olup toplamda 877 bin 779 TL ceza uygulandı" ifadelerine yer verdi.

Bilgilendirme faaliyetleri

2024 yılında toplam kalıntı izleme programı kapsamında, 210 adet numune alınarak ilgili laboratuvara gönderildiğini, bilgilendirme faaliyetlerinin de sürekli olarak yapıldığını söyleyen Sağlam, "2024 yılında işletmelerin süt sağımı ve meme hijyeni, hayvancılık desteklemeleri ve projeler, hastalıktan ari işletmeler, şap, brusella, LSD, PPR, kuduz, çiçek aşılama programları hakkında bilgilendirme' konulu eğitim 21 adet eğitim 322 yetiştiricinin katılımıyla gerçekleştirildi. Ayrıca Halk Eğitim Merkezi ve il müdürlüğümüz iş birliğiyle Vezirköprü ve Bafra ilçelerinde 'süt hijyeni ve sanitasyon' konulu 2 adet kurs verilmiş olup, 40 yetiştirici sertifika almaya hak kazandı" şeklinde konuştu.

6 bin 302 hayvana çip takıldı

Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'nde (PETVET) 4 bin 89 kedi, 2 bin 213 köpek olmak üzere toplamda 6 bin 302 adet hayvana çip takılarak kayıt altına alındığının bilgisini veren Sağlam, hayvancılık sektörünün her alanında farklı projeleri desteklediklerini kaydetti.

Hayvancılık sektörünün Samsun iline getirisi

Hayvancılık sektörü ile Samsun ilinin 2024 yılına elde ettiği geliri de açıklayan Sağlam, "Su ürünleri ihracatı sayısı 595 adet olup, 11 milyon 508 bin 686,65 kilo üründen 49 milyon 133 bin 933,15 dolar, 30 milyon 809 bin 291,10 avro, 26 bin 800 sterlin, 4 milyon 106 bin 676,44 TL tutar elde edilmiştir. Hayvansal ürün ihracat sayısı 239 olup 1 milyon 796 bin 639,76 kilo ve 105 adet üründen 564 bin 170,41 avro, 3 milyon 916 bin 5 dolar tutar elde edilmiştir" diye konuştu.

"57 milyon 289 bin TL destek"

Sağlam, 2024 yılında hayvancılık sektörüne verilen destekleri şu şekilde açıkladı:

"2024 yılı arılı kovan desteklemesi kapsamında 84 bin 157 adet kovana 10 milyon 632 bin 682 TL, çiğ süt desteklemesi bin 55 işletmeye 6 milyon 819 bin 419,67 TL, 2024 yılı Halk Elinde Anadolu Mandası Islahı Projesi kapsamında 110 işletmede 3 bin 456 manda için 16 milyon 673 bin 100 TL, bin 445 malak için 7 milyon 297 bin 250 TL, 81 boğa için 502 bin 200 TL, hayvan hastalıkları tazminatı 15 milyon 38 bin 928 TL, hastalıktan ari işletme desteği 269 bin 400 TL olmak üzere toplam 57 milyon 289 bin 179 TL destekleme ödemesi yapılmış olup, süreçleri devam eden desteklemeler bulunmaktadır." - SAMSUN