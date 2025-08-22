Samsun\'da 3 Milyar Liralık Demiryolu Projesi Başladı

Samsun Yeni Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Samsun Limanı'nı birbirine bağlayacak yaklaşık 3 milyar liralık demiryolu iltisak hattı projesinde çalışmalar başladı.

Yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda olacak hattın proje ihalesi tamamlandı. Yüklenici firma, sondaj ve güzergah çalışmalarına başlarken, proje çalışmalarının aralık ayında bitirilmesi hedefleniyor. Ardından yapım ihalesine çıkılacak. Projenin maliyetinin yaklaşık 3 milyar TL olacağı ve finansmanın TCDD Genel Müdürlüğünce karşılanacağı bildirildi.

Samsun OSB ile Samsun Limanı'nı birbirine bağlayacak demiryolu iltisak hattı projesindeki çalışmalar değerlendirildi. Vali Orhan Tavlı başkanlığında yapılan toplantıda, Yeni OSB ile Samsun Limanı arasındaki demiryolu hattı projesinin son durumu ele alındı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın da katıldığı toplantıda projenin bölge sanayisine sağlayacağı katkılar masaya yatırıldı.

Toplantıya ayrıca Vali Yardımcısı V./ Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, TCDD 4. Bölge Müdürü Hasan Arı, Karayolları 7. Bölge Müdürü Serdar Ateş, DSİ 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, TEİAŞ 10. Bölge Müdürü Fikret Şahin, YEDAŞ Bölge Müdürü Emin Uğur Asan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Eken, Ulaşım Daire Başkanı Mustafa Mermutlu, Yeni OSB Müdürü Oğuz Keleş, bakır fabrikası yetkilisi ve ilgili kurum amirleri katıldı. - SAMSUN