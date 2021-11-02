Samsun'da balık fiyatları
02.11.2021 16:44
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 10-15 liradan satıldı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 10-15 liradan satıldı.
Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek kilogram fiyatları şöyle:
|CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|Hamsi
| 10,00
| 15,00
|Somon
| 35,00
| 40,00
|İstavrit
| 15,00
| 20,00
|Tirsi
| 15,00
| 15,00
|Mezgit
| 15,00
|30,00
|Levrek (deniz)
|20,00
| 30,00
|Çipura (çiftlik)
| 35,00
| 45,00
|Sargan
| -
| -
|Palamut (tane)
| 15,00
| 20,00
|Barbunya
| -
| -
|Kalkan
| -
| -
|Çinekop (deniz)
| 30,00
| 35,00
|Lüfer (tane)
| -
| -
|Kötek
| -
| -
|Levrek
| 15,00
| 25,00
|Alabalık
| -
| -
|Kefal
| 10,00
| 20,00
|Sazan
| 15,00
| 20,00
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