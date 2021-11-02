Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 10-15 liradan satıldı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek kilogram fiyatları şöyle:

CİNSİ EN DÜŞÜK (LİRA) EN YÜKSEK (LİRA) Hamsi 10,00 15,00 Somon 35,00 40,00 İstavrit 15,00 20,00 Tirsi 15,00 15,00 Mezgit 15,00 30,00 Levrek (deniz) 20,00 30,00 Çipura (çiftlik) 35,00 45,00 Sargan - - Palamut (tane) 15,00 20,00 Barbunya - - Kalkan - - Çinekop (deniz) 30,00 35,00 Lüfer (tane) - - Kötek - - Levrek 15,00 25,00 Alabalık - - Kefal 10,00 20,00 Sazan 15,00 20,00

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