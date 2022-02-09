Üye Girişi
Samsun'da balık fiyatları - Son Dakika

Samsun'da balık fiyatları

09.02.2022 12:26
Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 20 liradan satılıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 20 liradan satılıyor.

Bazı balık türlerinin kilogram fiyatları şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

20,0020,00
Somon40,0050,00
İstavrit10,0020,00
Tirsi--
Mezgit15,0030,00

Levrek tane (deniz)30,00

50,00
Çipura (çiftlik)45,0060,00
Sargan--
Palamut (tane)15,0025,00
Barbunya15,0020,00
Kalkan--
Çinekop (deniz)30,0060,00
Lüfer (tane)--
Kötek--
Levrek15,0025,00
Alabalık10,0015,00
Kefal15,0020,00
Uskumru20,0025,00

YORUMLAR
500

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Samsun'da balık fiyatları - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
12:24 Yeni düzenleme geliyor! Elektrik faturalarında kilovat sınırı ve vergilendirmeyle ilgili değişiklik gündemde
12:15 Epilasyon merkezindeki silahlı kavgada yeni detay! Olay yanlış anlamadan çıkmış
12:11 Suikast sonucu öldürülen Halil Falyalı'nın küçük oğlunun hayrete düşüren fotoğrafları! Lüks araçlarla direksiyon başında poz
12:06 2. Kadir Şeker vakasında tahliye! Eşini ve kızını bıçaklayan adamı engellerken yaralayan genç serbest bırakıldı
11:58 Pandemi'de çalıştıkları için şirket, çalışanlarını tatile gönderiyor!
11:53 Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde neler oldu? Han, Ceylin ile ilgili ne karara vardı?
11:52 Falyalı öldürüldü, Sedat Peker'in iddiaları yeniden hatırlandı! "Ortadoğu'nun uyuşturucu patronu" demişti!
11:48 Yaralı şoförün annesi konuştu: Şafak Bey vurulunca şaşırmış!
11:35 Artık bir çay ve kahveyle akşama kadar oturulamayacak! Restoranlarda açılış ücreti dönemi
11:35 Çiller "şimdilik böyle bir şey yok" demişti! Kulat: Çiller parti kuruyor, kesin bilgi!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 12:32:35. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da balık fiyatları - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement