Samsun'da balık fiyatları - Son Dakika
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Samsun'da balık fiyatları

31.03.2022 14:52
Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 25-35 liradan satılıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 25-35 liradan satılıyor.

Balık Satış Pazarı'nda bazı türlerin kilogram fiyatları şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

25,0035,00
Somon60,0080,00
İstavrit--
Tirsi20,0025,00
Mezgit20,0035,00

Levrek tane (deniz)50,00

60,00
Çipura (çiftlik)55,0070,00
Zargana--
Palamut (tane)15,0025,00
Barbunya15,0030,00
Kalkan--
Çinekop (deniz)30,0060,00
Lüfer (tane)--
Kötek55,0080,00
Levrek--
Alabalık20,0035,00
Kefal20,0030,00
Yayın60,0090,00

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Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Samsun'da balık fiyatları - Son Dakika


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