Samsun'da balık mezadında palamut ve hamsi bolluğu yaşanıyor, fiyatlar cep yakmıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da balık mezadında palamut ve hamsi bolluğu yaşanıyor, fiyatlar cep yakmıyor

Samsun\'da balık mezadında palamut ve hamsi bolluğu yaşanıyor, fiyatlar cep yakmıyor
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Hali'nde gece yarısı başlayan mezatta palamut ve hamsi başta olmak üzere bol miktarda balık satışa sunuldu. Palamudun tanesi 75 ila 100 liradan, hamsinin 20 kiloluk kasası 2 bin liradan alıcı bulurken, balıkçılar bu sezonki bolluğu 'çifte bereket' olarak değerlendiriyor.

Samsun'da balık halinde gece saatlerinde başlayan mezatta kasalar dolusu palamut ve hamsi kapış kapış satıldı. Karadeniz'de normalde birbirine zıt seyreden palamut ve hamsinin bu sezon aynı anda bol çıkması balıkçıları hem şaşırttı hem de sevindirdi.

Balık halinde gece mesaisi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Hali'nde gece yarısı başlayan balık mezadı, sabahın ilk ışıklarına kadar devam ediyor. Yüzlerce kasa balığın tüketiciye sunulmak üzere satışa çıkarıldığı mezatta palamut ve hamsi başta olmak üzere mezgit, barbun ve istavrit de alıcı buluyor. Balıkçı Mehmet Bayrak, bu sezon balık bolluğu yaşandığını belirterek, "Palamut balıkları burada. Palamut çok bu sene. Mezgit var, barbun var, palamut var, istavrit var, hamsiler var. Bütün müşteriler burada şu anda. Karadeniz'de bir tek Samsun Balıkhanesi. Samsun'da yeni balıkhane açılıyor. Sabah beşte kapatıyoruz. Çok balık var bu sene. Herkes balık yiyecek" dedi.

Palamut 75 ila 100 lira arasında

Palamudun perakende fiyatının 75 ila 100 lira arasında değiştiğini ifade eden Bayrak, "Palamudun tanesi şu anda 100 lira, perakende satılıyor. Bazen 75 liraya düşüyor. Çok süper palamutlarımız var. Gelecek balıklarımız da var. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Evet, herkes bu sene palamut yiyecek. Hamside de bolluk var. Türkiye'nin her tarafından geliyor. Diyarbakır'dan tutun da Bandırma'ya kadar herkes burada şu anda. Bandırma'dan, Boyabat'tan, Sinop'tan, her taraftan var. Rize, Trabzon, Hopa'dan herkes geliyor buraya" diye konuştu.

"Bu sene her şey bol"

Balıkçı Musa Çakır ise bu sezon hem palamut hem de hamsinin bol olduğunu dile getirerek, "Bu sene her şey bol. Palamudun sezonu ama hamsi de başladı. Burası ana merkez. Trabzon, Sinop, Amasya, Tokat, Sivas'tan her yerden insanlar buraya balık almaya geliyor" şeklinde konuştu.

"Herkes palamuda doyacak"

Geçen yıl palamudun az olması nedeniyle vatandaşların palamuda hasret kaldığını belirten balıkçı Aykut Vural, bu sezon fiyatların da uygun olduğunu söyledi. Vural, "Geçen sene millet palamuda hasret kalmıştı. İnşallah bu sene herkes palamuda doyacak. Doğudan batı illerine kadar herkes buraya geliyor. Fiyatlar uygun durumda. Bu sene cep yakmaz. Tabii, havalar soğuyunca her şey zorlaşıyor. O zaman biraz artabilir" ifadelerini kullandı.

Karadeniz'de genellikle palamudun bol olduğu dönemlerde hamsinin, hamsinin bol olduğu dönemlerde ise palamudun daha az avlandığı bilinirken, bu sezon iki balık türünde de bolluk yaşanması dikkat çekiyor. Balıkçılar, aynı dönemde hem palamut hem de hamsinin bol olmasını "çifte bereket" olarak değerlendiriyor.

Samsun Balık Hali'ndeki mezatta yaklaşık 20 kilogramlık bir kasa hamsi 2 bin liradan satışa sunulurken, bir kasada 16 ila 18 adet palamut bulunuyor. Palamudun tanesi ise 75 ila 100 lira arasında alıcı buluyor.

Kaynak: İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Güncel, Samsun, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'da balık mezadında palamut ve hamsi bolluğu yaşanıyor, fiyatlar cep yakmıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’dan Ukrayna’ya yeni saldırı: Lojistik merkezleri ve limanlar vuruldu Rusya'dan Ukrayna'ya yeni saldırı: Lojistik merkezleri ve limanlar vuruldu
Isparta’da polisten hayat kurtaran müdahale “Heimlich“ diyerek yardım istedi Isparta'da polisten hayat kurtaran müdahale! "Heimlich" diyerek yardım istedi
12 yaşındaki kızın telefon sinyali otele götürdü Odadan ABD askeri çıktı 12 yaşındaki kızın telefon sinyali otele götürdü! Odadan ABD askeri çıktı
500 bin müşterinin bilgilerini çaldıran ünlü döner zincirine ceza 500 bin müşterinin bilgilerini çaldıran ünlü döner zincirine ceza
Kaç maç ceza alacaklar Fenerbahçe’de gözler UEFA’da Kaç maç ceza alacaklar? Fenerbahçe'de gözler UEFA'da
Market reyonlarında yeni dönem Artık tamamen yasak Market reyonlarında yeni dönem! Artık tamamen yasak
Almanya’da enerji şebekelerine yönelik sabotaşlara karşı polis alarm seviyesini yükseltti Almanya'da enerji şebekelerine yönelik sabotaşlara karşı polis alarm seviyesini yükseltti
İstanbul’u kana bulayacaktı İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı İstanbul'u kana bulayacaktı! İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı
Kayseri’de üvey oğul dehşeti Annesinin kocasını bıçaklayarak öldürdü Kayseri'de üvey oğul dehşeti! Annesinin kocasını bıçaklayarak öldürdü

09:43
Ankara’da 21 şüpheliye eş zamanlı uyuşturucu ve fuhuş operasyonu
Ankara'da 21 şüpheliye eş zamanlı uyuşturucu ve fuhuş operasyonu
09:12
Üsküdar’da kritik seçim öncesi hareketli saatler Belediye çevresinde geniş güvenlik önlemi
Üsküdar’da kritik seçim öncesi hareketli saatler! Belediye çevresinde geniş güvenlik önlemi
08:24
Milyoner’de yarışmacı soruyu bilmedi, Bakan Göktaş hemen paylaşım yaptı
Milyoner’de yarışmacı soruyu bilmedi, Bakan Göktaş hemen paylaşım yaptı
08:09
Son seçimleri en yakın tahmin eden şirketten yeni anket DEM Parti yerini kaptırdı
Son seçimleri en yakın tahmin eden şirketten yeni anket! DEM Parti yerini kaptırdı
03:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 12 ülkeye yeni büyükelçi atandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 12 ülkeye yeni büyükelçi atandı
02:50
Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli’nin annesi tahliye edildi
Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli'nin annesi tahliye edildi
02:12
Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti
Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti
23:40
Korsan taksicilik yapan emekli polis, önce ceza yazan polisi ardından kendini vurdu
Korsan taksicilik yapan emekli polis, önce ceza yazan polisi ardından kendini vurdu
22:49
CHP ve Yeni Parti’den Üsküdar’da tekrarlanacak başkan vekilliği seçiminde ortak hareket etme kararı
CHP ve Yeni Parti'den Üsküdar'da tekrarlanacak başkan vekilliği seçiminde ortak hareket etme kararı
22:35
Trump: Kazma Dağı’nı çok yakında vurabiliriz
Trump: Kazma Dağı'nı çok yakında vurabiliriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 10:05:21. #7.12#
SON DAKİKA: Samsun'da balık mezadında palamut ve hamsi bolluğu yaşanıyor, fiyatlar cep yakmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement