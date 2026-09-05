Samsun\'da balık mezadında palamut ve hamsi bolluğu yaşanıyor, fiyatlar cep yakmıyor

Samsun'da balık halinde gece saatlerinde başlayan mezatta kasalar dolusu palamut ve hamsi kapış kapış satıldı. Karadeniz'de normalde birbirine zıt seyreden palamut ve hamsinin bu sezon aynı anda bol çıkması balıkçıları hem şaşırttı hem de sevindirdi.

Balık halinde gece mesaisi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Hali'nde gece yarısı başlayan balık mezadı, sabahın ilk ışıklarına kadar devam ediyor. Yüzlerce kasa balığın tüketiciye sunulmak üzere satışa çıkarıldığı mezatta palamut ve hamsi başta olmak üzere mezgit, barbun ve istavrit de alıcı buluyor. Balıkçı Mehmet Bayrak, bu sezon balık bolluğu yaşandığını belirterek, "Palamut balıkları burada. Palamut çok bu sene. Mezgit var, barbun var, palamut var, istavrit var, hamsiler var. Bütün müşteriler burada şu anda. Karadeniz'de bir tek Samsun Balıkhanesi. Samsun'da yeni balıkhane açılıyor. Sabah beşte kapatıyoruz. Çok balık var bu sene. Herkes balık yiyecek" dedi.

Palamut 75 ila 100 lira arasında

Palamudun perakende fiyatının 75 ila 100 lira arasında değiştiğini ifade eden Bayrak, "Palamudun tanesi şu anda 100 lira, perakende satılıyor. Bazen 75 liraya düşüyor. Çok süper palamutlarımız var. Gelecek balıklarımız da var. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Evet, herkes bu sene palamut yiyecek. Hamside de bolluk var. Türkiye'nin her tarafından geliyor. Diyarbakır'dan tutun da Bandırma'ya kadar herkes burada şu anda. Bandırma'dan, Boyabat'tan, Sinop'tan, her taraftan var. Rize, Trabzon, Hopa'dan herkes geliyor buraya" diye konuştu.

"Bu sene her şey bol"

Balıkçı Musa Çakır ise bu sezon hem palamut hem de hamsinin bol olduğunu dile getirerek, "Bu sene her şey bol. Palamudun sezonu ama hamsi de başladı. Burası ana merkez. Trabzon, Sinop, Amasya, Tokat, Sivas'tan her yerden insanlar buraya balık almaya geliyor" şeklinde konuştu.

"Herkes palamuda doyacak"

Geçen yıl palamudun az olması nedeniyle vatandaşların palamuda hasret kaldığını belirten balıkçı Aykut Vural, bu sezon fiyatların da uygun olduğunu söyledi. Vural, "Geçen sene millet palamuda hasret kalmıştı. İnşallah bu sene herkes palamuda doyacak. Doğudan batı illerine kadar herkes buraya geliyor. Fiyatlar uygun durumda. Bu sene cep yakmaz. Tabii, havalar soğuyunca her şey zorlaşıyor. O zaman biraz artabilir" ifadelerini kullandı.

Karadeniz'de genellikle palamudun bol olduğu dönemlerde hamsinin, hamsinin bol olduğu dönemlerde ise palamudun daha az avlandığı bilinirken, bu sezon iki balık türünde de bolluk yaşanması dikkat çekiyor. Balıkçılar, aynı dönemde hem palamut hem de hamsinin bol olmasını "çifte bereket" olarak değerlendiriyor.

Samsun Balık Hali'ndeki mezatta yaklaşık 20 kilogramlık bir kasa hamsi 2 bin liradan satışa sunulurken, bir kasada 16 ila 18 adet palamut bulunuyor. Palamudun tanesi ise 75 ila 100 lira arasında alıcı buluyor.