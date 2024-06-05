Samsun'da Canik Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda Satışlar Veteriner Hekim Gözetiminde Yapılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'da Canik Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda Satışlar Veteriner Hekim Gözetiminde Yapılıyor

Samsun'un Canik Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda kurbanlık satışları başladı. Satışlar veteriner hekimlerin kontrolünde gerçekleşiyor ve küpesiz, pasaportsuz hayvanlar kabul edilmiyor.

05.06.2024 14:51
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Samsun'un Canik Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda satışlar veteriner hekim gözetiminde yapılıyor.

Dereler Mahallesi'nde kurulan Canik Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda kurbanlık satışlar başladı. Küpesiz ve pasaportsuz kurbanlıklar pazara alınmıyor.

Vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir Kurban Bayramı dönemi geçirmeleri için çalışmaları hassasiyetle sürdürdüklerini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canik Belediyesi Canlı Hayvan Pazarımızda sağlık ve güvenlik tedbirlerini üst seviyede tutuyoruz. Kurbanlıkların pazar alanına girişinden satışına kadar olan tüm aşamalar, veteriner hekimlerimizin kontrolünde gerçekleşiyor. Burada büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar için ayrı alanlar oluşturduk. Hemşehrilerimizin gönül rahatlığı içerisinde kurban ibadetini yerine getirmeleri adına tedbirlerimizi ve kontrollerimizi sıkı bir şekilde sürdürüyoruz" dedi.

Küpesiz ve pasaportsuz hayvanların Canik Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'na girişlerinin kabul edilmediğini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, pazar alanın temizlik işlemlerini düzenli olarak gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun'da Canik Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda Satışlar Veteriner Hekim Gözetiminde Yapılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Canik Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda Satışlar Veteriner Hekim Gözetiminde Yapılıyor - Son Dakika
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