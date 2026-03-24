Samsun'da CityMall AVM'ye mühür
Samsun'da CityMall AVM'ye mühür

Samsun\'da CityMall AVM\'ye mühür
24.03.2026 12:06  Güncelleme: 12:07
Atakum ilçesinde faaliyet gösteren CityMall AVM, mahkeme kararıyla ruhsatsız olduğu gerekçesiyle zabıta ekiplerince mühürlenerek kapatıldı. AVM yönetimi, eksikliklerin giderilmesine rağmen ruhsat alamadıklarını ve sürecin hızlandırılmasını talep etti.

Atakum ilçesinde bulunan CityMall AVM, mahkemeden verilen kapanma kararının ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Atakum Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. İlçe belediyesi ekipleri AVM içerisindeki dükkanları tek tek mühürlerken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri de binanın tamamını mühürleyerek kapatma işlemini gerçekleştirdi.

Mühürleme işleminin ardından son durum hakkında bilgi veren AVM yöneticilerinden Yunus Emre Çelik, "AVM ilk olarak iş merkezi ruhsatlıydı. Sonrasında AVM'ye dönüştürüldü. Büyükşehir'den AVM ruhsatı alındı ve iş merkezi AVM'ye dönüştürüldü. 6 yıl faaliyet gösterdikten sonra mahkeme ruhsatı iptal etti. Sonrasında imara aykırılıktan dolayı bazı yapıların ve alanların yıkılması istendi. Yangın mevzuatına uygun olmadığı söylendi. Tüm eksikleri giderdik, bizden 1 istediler, biz 10 yaptık. İskan başvurusu için tüm hissedarların imzası gerekmekte ancak iki hissedar imza vermemektedir. Bu durum, çoğunluğun hakkını engellemektedir. Mahkeme, çoğunluğun lehine karar vermemiştir. Belediye, alışveriş merkezini kapatma kararı almış ancak yürütmeyi durdurma talepleriyle süreç uzamıştır. Çalışanlar ve mağazalar mağdur olmaktadır. Belediye, eksikliklerin giderilmesine rağmen ruhsat vermemekte ve kontrol etmemektedir. İki hissedarın çoğunluğu mağdur etmesi nedeniyle dava açılmıştır. Sürecin hızlandırılması ve mağduriyetin giderilmesi için belediyenin inisiyatif kullanması gerektiği belirtilmiştir. Alışveriş merkezinin kapanması, ekonomik döngüyü bozmakta ve birçok kişiyi mağdur etmektedir. Burada bin çalışan, dolaylı olarak 5 bin kişi ekmek yemektedir. Cuma günü tekrar yürütmeyi durdurma duruşması var. O sürece kadar AVM ve mağazalar kapalı. Burada mağdur olan çalışanlar olacak. Cuma günü aksi bir karar çıkmazsa AVM bir sonraki karara kadar kapalı kalacak" dedi.

AVM, zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek kapatılırken, çevik kuvvet ve diğer polis ekipleri de muhtemel bir olumsuzluğa karşı tedbir aldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Zabıta, Atakum, Samsun, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 12:18:38.
