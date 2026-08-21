Yeşil altında orta kesim hasadı başladı: Samsun’da 115 bin ton fındık bekleniyor - Son Dakika
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Yeşil altında orta kesim hasadı başladı: Samsun’da 115 bin ton fındık bekleniyor

Yeşil altında orta kesim hasadı başladı: Samsun’da 115 bin ton fındık bekleniyor
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Samsun'da orta kesimde fındık hasadı başladı. Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, bu yıl il genelinde geçen seneye göre rekoltenin yüksek olduğunu ve yaklaşık 115 bin ton fındık beklendiğini açıkladı. Üreticiler ise bu sezon fındığın geçen yıla göre 3 kat daha bol olduğunu ifade etti.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da orta kesimde fındık hasadı başladı. Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, bu sene il genelinde rekoltenin geçen seneye göre yüksek olduğunu ve 115 bin ton fındık rekoltesi beklediklerini açıkladı.

Tarım ve Orman Müdürlüğünce Canik Kaleboğazı Mahallesi'nde fındık hasat şenliği düzenlendi. Üreticiler, orta kesimlerde fındık hasadına başladı. Geçen sene orta kesimlerde etkili olan zirai don nedeniyle bu bölgede çok az fındık olduğunu ifade eden üreticiler, bu sene ise geçen sezona göre fındığın 3 kat daha bol olduğunu belirttiler.

"Bu sene fındık rekoltesi oldukça yüksek"

Hasat şenliğinde fındık toplayan üreticilere eşlik eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "İlk kez ilçemizde fındık hasat şenliği düzenliyoruz. Bu sene fındık rekoltesi oldukça yüksek görünüyor. İnşallah üreticilerimiz de bu bolluktan olumlu şekilde faydalanır. Üreticilerimizin emeğinin karşılığını aldığı bir yıl olmasını diliyorum" dedi.

"115 bin ton civarında bir fındık bekliyoruz"

Bu sezon Samsun'daki rekoltenin geçen seneye oranla daha fazla olduğuna değinen Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, "Fındığı 'yeşil altın' olarak değerlendiriyoruz. Şu an Türkiye genelinde 450 bin civarında üreticimiz bahçelerinde fındık hasadı gerçekleştiriyor. Bir yıl boyunca uğraştılar, her türlü bakımını yaptılar, masraf ettiler. Bugün artık o ettikleri masrafın, yaptıkları bakımın karşılığını aldıkları gün hasat günü. Hasadı burada başlattık. İl genelinde de bu hasat çalışmaları devam ediyor. Samsun'da 125 bin hektar fındık alanı var. Özellikle bu fındık alanının yüzde 90'ı doğu ilçelerimizdeki 5 ilçemizde bulunuyor. Üretimimiz de bu sene geçen seneden daha iyi. Geçen sene özellikle yüksek kesimlerde biraz sıkıntılar olmuştu. Don zararı oluşmuştu. Bu sene rekoltemiz geçen senenin üzerinde. Yaklaşık 115 bin ton civarında bir fındık bekliyoruz. Üreticilerimiz şu an büyük bir heyecanla bahçelerinde hasat işlemini gerçekleştiriyorlar. Ben bu hasat sezonunun hayırlı, bereketli olmasını diliyorum. Tüm üreticilerimize bol bereketli kazançlar diliyorum" diye konuştu.

"Hasat filesi kullanan üreticilerimize yüzde 70'e varan hibe desteği sağlıyoruz"

Fındık toplama maliyetlerini düşürme yönünde adımlar atıldığını ifade eden Yılmaz, "Fındıkta hasat işçiliği maliyeti oldukça önemli bir maliyet. Bu işçilik maliyetini düşürecek tedbirler almaya çalışıyoruz. Bu kapsamda Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında bahçelerinde hasat filesi kullanan üreticilerimize yüzde 70'e varan hibe desteği sağlıyoruz. Şu ana kadar 151 üreticimiz bu destekten yararlanmıştı. Bu yıl da 97 üreticimiz tekrar müracaat yaptı ve dosyalarını oluşturduk. Bakanlığımıza gönderdik. Bu üreticilerimize desteğimiz olacak. Bundan sonraki süreçte de üreticilerimizin maliyetini düşürmeye, verimlerini ve gelirlerini artırmaya yönelik çalışmalara devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Alçak kesimlerde daha önce başlayan fındık hasadı bugün itibarıyla orta kesimlerde de başladı. Üreticilerle birlikte fındık bahçesine giren protokol üyeleri, önlüklerini takarak fındık topladılar. Şenliğe ayrıca Kaymakam Şeref Aydın ve protokol üyeleri de katıldı.

Kaynak: İHA

Kemal Yılmaz, Ekonomi, Samsun, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeşil altında orta kesim hasadı başladı: Samsun’da 115 bin ton fındık bekleniyor - Son Dakika

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