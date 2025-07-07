Samsun\'da Fındık Rekolte Tahmin Çalışmaları Başladı

Türkiye'de Ordu'dan sonra en çok fındık üretilen ikinci il olan Samsun'da 13 ilçede yürütülen fındık rekolte tahmin çalışmaları devam ediyor.

Türkiye'nin önemli fındık üretim merkezlerinden biri olan Samsun'da, 2025 yılı fındık rekolte tahmin çalışmaları sürdürülüyor. İl genelinde 1 milyon 249 bin 679 dekar alanda yaklaşık 50 bin üretici fındık tarımı yapıyor. 26 Haziran'da başlayan çalışmalarda, Samsun'un 13 fındık üretim ilçesinde belirlenen 87 örnek bahçede yaklaşık 450 dalda "çotanak sayımı" esas alınarak arazi çalışmaları gerçekleştiriliyor. Sahil, orta ve yüksek kuşak olmak üzere farklı irtifalarda yapılan sayımlar, fındık çeşitlerinin oransal yoğunluğuna göre şekillendiriliyor. Rekolte tahmin çalışmalarına; İl ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri, ziraat odaları, ticaret borsası, ticaret ve sanayi odaları, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü temsilcileri katılıyor.

"Rekolte tahmin çalışmalarını titizlikle sürdürüyoruz"

Çalışmalar bugün Salıpazarı ilçesi Alanyaykın Mahallesi'ndeki rekolte bahçesinde, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam'ın katılımıyla yapıldı. İl Müdürü İbrahim Sağlam yaptığı açıklamada, "Fındık, ilimiz için stratejik bir üründür. Rekolte tahmin çalışmalarını titizlikle sürdürüyoruz" dedi.

Sağlam ayrıca, 2019 yılından bu yana başta fındık olmak üzere pek çok tarım ürününde ciddi zararlara neden olan kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele çalışmalarının, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kahverengi Kokarca Eylem Planı" çerçevesinde sürdüğünü belirtti.

Temmuz ayının ilk haftasının mücadele açısından kritik bir dönem olduğunu vurgulayan Sağlam, üreticilerin özellikle genç nimf dönemine karşı ruhsatlı bitki koruma ürünleri (0BKÜ) ile zamanında kimyasal mücadele yapmalarının zararlının popülasyonunu baskılamada büyük rol oynayacağını ifade etti.

2025 yılının üreticiler için verimli ve bereketli bir yıl olmasını temenni eden Sağlam, Türkiye'nin fındık ihracatından yüksek gelir elde etmesini diledi. - SAMSUN