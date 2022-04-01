Samsun'da fındık üreticisine 84 milyon TL destek - Son Dakika
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Samsun'da fındık üreticisine 84 milyon TL destek

01.04.2022 13:42
Samsun'da fındık üreticisine 84 milyon TL destek

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun'un 13 ilçesinde 33 bin 359 çiftçiye 83 milyon 973 bin 452 TL fındık destekleme ödemesi yapılacağını söyledi.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun'un 13 ilçesinde 33 bin 359 çiftçiye 83 milyon 973 bin 452 TL fındık destekleme ödemesi yapılacağını söyledi.

Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre belirlenen 2021 yılı alan bazlı fındık destekleme ödemeleri, 1 Nisan Cuma günü saat 18.00 itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılacak. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğe göre 13 ilçemizdeki ( Alaçam, Asarcık, Atakum, Ayvacık, Bafra, Canik, Çarşamba, İlkadım, 19 Mayıs, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme, Yakakent) 33 bin 359 çiftçimize toplam 83 milyon 973 bin 452 TL fındık destekleme ödemesi yapılacak" dedi.

Ödemeler ise TC kimlik numarasının son iki hanesi göre yapılacak. Son iki hanesi 0-2 olanlar 1 Nisan, 4-6 olanlar 8 Nisan, diğer rakamlar ise 15 Nisan tarihinde ödemelerini alacak. - SAMSUN

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Türk Lirası, Samsun, Fındık, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun'da fındık üreticisine 84 milyon TL destek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da fındık üreticisine 84 milyon TL destek - Son Dakika
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