Samsun'da 215 işletmeye 8 milyon TL idari para cezası uygulandı - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'da 215 işletmeye 8 milyon TL idari para cezası uygulandı

Samsun\'da 215 işletmeye 8 milyon TL idari para cezası uygulandı

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, kurallara uymayan veya gerekli şartları taşımayan 215 işletmeye toplamda 8 milyon 298 bin TL idari para cezası kesildi.

04.05.2024 12:13
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SAMSUN (İHA) – Samsun'da gıda denetimlerinde kurallara uymayan 215 işletmeye 8 milyon 298 bin TL idari para cezası uygulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 2023 yılında toplam 22 bin 165 denetim gerçekleştirildi. İl genelinde bulunan bin 398 kayda ve onaya tabi gıda üretim yeri, 6 bin 37 gıda satış yeri, 4 bin 711 toplu tüketim yeri ve 604 de kayda ve onaya tabi yem satış yerlerinde yapılan 22 bin 165 adet denetimden 2 bin 54 adet numune alındı. Alınan numuneler neticesinde kurallara uymayan veya gerekli şartları taşımayan 215 işletmeye 8 milyon 298 bin 389 TL idari para cezası kesildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'da 215 işletmeye 8 milyon TL idari para cezası uygulandı - Son Dakika

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