Samsun\'da İhracata Uygun Fide Dağıtımı

SAMSUN (İHA) – Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Bafra Kızılırmak Deltası'nda İyi Tarım Uygulamaları(İTU) ile İhracata Uygun Sebze Üretimi Projesi kapsamında üreticilere ihracata uygun sebze fideleri teslim edildi.

Bafra Ovası'nda proje kapsamında üreticilere fideleri teslim edildi. Programda konuşan Samsun İl Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, "Samsun, Türkiye'nin en verimli tarım bölgelerinden biri olup, özellikle kışlık sebze üretimi konusunda önemli bir üretim merkezidir. Bafra, Çarşamba ve Vezirköprü gibi ovalarda yapılan üretim, ilin tarımsal ekonomisinin temel taşlarından biridir" dedi.

Çiftçilere verilen desteklerden de bahseden Kemal Yılmaz, "Kızılırmak Deltası'nda İTU ile İhracata Uygun Sebze Üretimi Projesi kapsamında Bafra Sebze Üreticileri Birliği üretici örgütü çatısı altında sebze üretimi yapan 13 üreticimiz ile proje çalışmaları yürütülmüştür. İlimiz kışlık sebze üretim ve ihracatına destek olacağını hedeflediğimiz söz konusu projenin 2025 yılında 4. yılı uygulanmasına devam edilmektedir. Proje kapsamında; beyaz lahana (Septima) 2 çiftçimize 13 dekar alanda 29 bin 953 adet fide, karnabahar (Andromeda, Meriva) 8 çiftçimize 72 dekar alanda 165 bin 888 adet fide, brokoli (Monrello; Parthenon) 9 çiftçimize 66 dekar alanda 152 bin 64 adet fide olmak üzere toplamda 151 dekar alanda 347 bin 904 adet fide üreticilerimize teslim edilmiştir. Böylece Kızılırmak Deltası'nda yer alan üretim alanlarında İTU sertifikalı 550 ton kışlık sebze üretiminin gerçekleştirilmesi sağlanmış olacaktır. Kışlık sebze üretiminde lider olan Samsun İli Bafra Ovasında aynı zamanda ihracata uygun sebze üretimi gerçekleştirilmiş olacağız" diye konuştu.

2025 itibarıyla, grup sertifikasyonu ile 1 üretici örgütü (Bafra Sebze Üreticileri Birliği), 4 adet de firma açık alanda ve örtü altında (sera) bin 138 dekar alanda meyve ve sebze üretimi yapıldığına dikkat çeken Yılmaz, ayrıca şunları söyledi:

"İlimizde kışlık sebze ihracatı geçmiş yıllara oranla yukarı doğru bir ivme kazanmış, 2020 üretim sezonundan itibaren (2020-2021-2022) 4 bin 250 ton, 2023 üretim sezonunda 2 bin 950 ton (Pırasa brokoli baş lahana karnabahar ) 2024 üretim sezonunda (Karnabahar, brokoli, kırmızı lahana, beyaz lahana, kapya biber ) 23 parti olmak üzere 199,6 ton bitkisel ürün Form -1 belgesi ile Rusya Federasyonu'na ihraç edilmiştir. Projemizin ilimiz ve ülke tarımına faydalı olmasını; bol ve bereketli bir sezon olmasını diliyorum."

Programa ayrıca Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, Tahıl Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Toker, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ömer Baykut, Bafra Hal Dernek Başkanı İskender Akbulut, müdürlük personeli ve üreticiler katıldı. - SAMSUN