Samsun'da İkinci El Otomobil Piyasası Durakladı - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'da İkinci El Otomobil Piyasası Durakladı

Samsun\'da İkinci El Otomobil Piyasası Durakladı
31.07.2025 13:21
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Yüksek faizler nedeniyle ikinci el otomobil satışları yavaşladı; alt segment araçlara ilgi arttı.

Samsun'da ikinci el otomobil piyasasında en çok tercih edilen araçlar, 300 ila 800 bin TL arasındaki alt segment otomobiller oldu. Esnaf, yüksek faiz oranları nedeniyle satışların yavaşladığını ancak kaliteli araçların hala alıcı bulduğunu belirtiyor.

Samsun İkinci El Otomotivciler Sitesi'nde faaliyet gösteren galericiler, piyasada geçen yıla göre belirgin bir durgunluk yaşandığını dile getirdi. Özellikle banka kredi faizlerinin yüksekliği nedeniyle vatandaşların alım gücünün düştüğü, bu durumun da ikinci el piyasasına doğrudan yansıdığı ifade edildi.

ÖTV düzenlemelerinin piyasayı canlandırmadığını vurgulayan esnaf, satışların daha çok alt segment araçlarla sınırlı kaldığını belirtti. Bu aralıkta genellikle 300-800 bin TL fiyat bandındaki otomobillerin ilgi gördüğü, 1 milyon TL üzerindeki araçların ise genelde bayilerden temin edildiği ifade edildi.

Site genelinde ikinci elden sıfıra yakın araçlara talebin düşük olduğunu belirten galericiler, sıfır ile ikinci el araçlar arasındaki fiyat farkının 100-200 bin TL civarında olması nedeniyle alıcıların garanti kapsamı için bayileri tercih ettiğini söyledi.

Piyasada en çok giden otomobiller hakkında bilgi veren 15 yıllık galerici esnaf Adem Sinan, "Şu anda piyasa durgun. Beklediğimiz satışlar maalesef yok. Krediler yüksek olduğundan bir otomobil, 2 otomobil fiyatına geldi. Gelen müşteri sorup, almadan gidiyor. 300-500 bin TL arasındaki araçlar genelde satılıyor. 1 milyon TL'nin üzerindeki araçlar ise bayilerden alınıyor. Genelde bu siteden gelip de sıfıra yakın araç almıyor. Çünkü sıfır araçla ikinci el arasında 100-200 bin TL fark oluyor. O nedenle alıcılar bu tür araçları bayiden garantili şekilde almayı tercih ediyor" dedi.

Alt segment araçların daha çok sorulduğunu ifade eden Burak Atalar da, "Banka faizleri nedeniyle satışlar duraksadı. Piyasa da o nedenle durgun. En çok alt segment ve 700-800 bin TL'lik araçlar soruluyor. 300 bin TL peşin, 500 bin TL kredi çeken bir kişi 24 ay vadede 1 milyon TL ödeme gerçekleştirmek zorunda kalıyor. Bu durumun olumsuz etkisinden dolayı ikinci el oto piyasası durgun geçiyor" diye konuştu.

Kaliteli arabaların her zaman alıcı bulduğuna dikkat çeken esnaf Temel Kuru ise "Kaliteli mal satarsan, her zaman iş yaparsın. Düzgün esnaf olursan her zaman malın para eder. Bu sektör öyle bir sektör ki araçları düzgün, boyasız, hatasız, hilesiz satarsan her zaman iş yaparsın. Geçen sene satışlar daha fazlaydı, bu sene ise işler nispeten daha az" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Samsun İkinci El Otomotivciler Sitesi'nde her cumartesi kurulan oto pazarında hem esnaf hem bireysel satıcılar araçlarını sergileyerek satışa sunuyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Otomobil, Ekonomi, Finans, samsun, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'da İkinci El Otomobil Piyasası Durakladı - Son Dakika

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