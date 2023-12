Samsun\'da Kadın Eliyle Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Projesi Destekleri Verildi

Samsun'da yürütülen 'Kadın Eliyle Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Projesi' kapsamında 8 çiftçiye toplamda 6 adet plastik örtülü yüksek tünel tipi gotik sera ve 2 adet soğuk oda kurulumu sağlanıp sera ekipmanları desteği verildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Kadın Eliyle Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Projesi' kapsamında 6 adet 1000 metrekare plastik örtülü yüksek tünel tipi gotik sera, sera ekipmanları (gölge filesi, torf, muhtelif saksı ve viyol, sulama sistemi kurulum malzemeleri) ve 2 adet soğuk oda kurulumu sağlandı.

Proje kapsamında verilen destekler için Bafra ilçesi Lengerli Mahallesi'nde özel program düzenlendi. Programa Bafra İlçe Kaymakamı Cevdet Ertürmen, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Ahmet Bayır, DOKAP Başkan Yardımcısı Şeref Demir, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ali Korkmaz, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, ziraat odalarının temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

"41 bin 762 çiftçiye destek verdik"

Programda konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Ahmet Bayır, "Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak yolda, suda, altyapıda, üstyapıda olduğu gibi özellikle tarımsal faaliyetlerde de her daim çiftçimizin yanında olduk. 4 yıllık süre içerisinde 41 bin 762 çiftçiye 131 bin 237 dekar alanda destek sağladık. 114 bin 130 adet meyve fidanı, 936 bin 500 adet tıbbi bitki, 245 ton yem bitkileri tohumu dağıtıldı. Kadın üreticilerimize bin 500 adet kaz palazı ve bugün burada da birini gördüğümüz 6 adet sera kurulumu desteklemesi ve 116 adet irili ufaklı alet ve ekipman konusunda tarımsal hizmetlere destek verdik. Projenin ismi kendisini gösteriyor. 'Kadın Eliyle Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Projesi' ismi her şeyi anlatıyor. Evimizde de çevremizde de kadın elinin değdiği yerde bereket var oluyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler her zaman tüm çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Verimde yüzde 10 artış sağlanacak"

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görevli Proje Yürütücüsü Ziraat Yüksek Mühendisi Hicran Çıkış Kanca ise şunları söyledi:

"İlimizde yüksek tünel serada, 2022 TÜİK verilerine göre 59 bin 490 m2 alanda süs bitkileri yetiştirilmektedir. DOKAP İdaresi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa yürütmüş olduğu 'Kadın Eliyle Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Projesi' kapsamında kurulan 6 bin m yüksek tünel serada yıllık 800 bin adet dış mekan 120 bin adet kesme çiçek yetişebilecektir. Kurulan seralarda 3 bin m2 alanda kesme çiçek 3 bin m2 alanda ise dış mekan (leylandi, mazı vb) süs bitkileri yetiştirilecektir. Proje ile serada üretimde ve verimde yüzde 10 oranında artış sağlanacaktır." - SAMSUN