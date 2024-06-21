Samsun'da Kadın İstihdamı Öncelikli

Ekonomi

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Kadın istihdamında olan liderliğimizi sürdürüyoruz" dedi.

Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçedeki kadınları sertifikalı meslekli eğitimlerle buluşturduklarını ifade etti. Canikli kadınlara ilgi alanları ve yeteneklerine göre belirleyebildiği birçok farklı alanda mesleki eğitim imkanı sunduklarını belirten Başkan Sandıkçı, "Hanım kardeşlerimiz aldıkları eğitimler neticesinde çeşitli sektörlerde iş hayatına başlıyor" diye konuştu.

Sertifikalı eğitim

İlçedeki kadınların Canik Belediyesi Hanım Konaklarında ve Canik Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında (CAMEK) düzenledikleri sertifikalı mesleki eğitimlere yoğun bir ilgiyle katıldığını açıklayan Sandıkçı, "Hanım kardeşlerimizin meslek sahibi olmaları, öncelikli olan çalışmalarımızın içerisinde yer alıyor. Mesleki eğitimlerimize katılan hanım kardeşlerimiz, eğitimlerin ardından sertifikalarını alarak meslek hayatına başlıyor. Aldıkları eğitimlerle mesleki alanda uzmanlaşan kimi hanım kardeşimiz ise kendi işletmesini açıyor. Eğitimlerimiz ve projelerimizle kadın istihdamında olan liderliğimizi sürdürüyoruz. İlçemize mesleki istihdama katkı sağlayan yeni projeleri kazandırmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN