Samsun'da Kadın İstihdamını Artırmak İçin Proje Ziyaretleri - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'da Kadın İstihdamını Artırmak İçin Proje Ziyaretleri

Samsun\'da Kadın İstihdamını Artırmak İçin Proje Ziyaretleri

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ve TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğiyle, kadınların ekonomik hayata katılımını artırmak amacıyla saha ziyaretleri gerçekleştirildi. Ziyaretlerde, sanayi sektöründe kadın istihdamının artırılması için projeler ele alındı ve iş birliği fırsatları değerlendirildi.

20.01.2025 10:21  Güncelleme: 10:23
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Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğiyle, Samsun'da kadın istihdamını ve girişimciliğini artırmak amacıyla saha ziyaretleri gerçekleştirildi. Ziyaretler kapsamında kadınların ekonomik hayata daha fazla katılımını sağlamak adına çeşitli projeler ve iş birliği fırsatları ele alındı.

OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz, Başkan Yardımcısı Emine Karaçuha Yılmaz ve OKA Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Birim Başkanı Sümer Çakır'ın katılımıyla, Samsun Organize Sanayi Bölgesi'ndeki(OSB) Samsun Model Fabrika ve bazı firmalar ziyaret edildi.

Ziyaretlerde, sanayi sektöründe kadınların daha fazla yer alması için firmaların talepleri ve ihtiyaçları değerlendirildi. Samsun Model Fabrika'da uygulanan yalın üretim teknikleri ve dijital dönüşüm süreçleri yerinde incelendi. Kadın iş gücünün becerilerinin artırılması ve dijital dönüşümün sağlanması için iş birliği imkanları üzerinde duruldu.

Kadın istihdamının artırılmasına yönelik iş birliği protokolü

Kadın istihdamını artırmak amacıyla, 5 Kasım 2024 tarihinde Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası arasında "Kadın İstihdamının ve Girişimciliğinin Artırılması İşbirliği Protokolü" imzalanmıştı.

Protokol kapsamında, mesleki eğitimler, staj programları ve kamu-üniversite-sanayi iş birliğiyle kadın iş gücünün beceri ve yeterliliklerinin artırılması hedefleniyor. Ayrıca kadınların ekonomik hayatta daha fazla yer alması için koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesi planlanıyor.

OKA paydaşları iş birliğiyle, kadınların ekonomik hayata daha fazla katılım sağlaması için 2025 yılında yeni projeler geliştirmeye devam edecek. Kadınların girişimcilik yolculuğunu desteklemek ve istihdam fırsatlarını artırmak amacıyla geniş bir yelpazede çalışmalar yürütülüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, samsun, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'da Kadın İstihdamını Artırmak İçin Proje Ziyaretleri - Son Dakika

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