Samsun\'da Kahverengi Kokarca Mücadelesi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kahverengi kokarca zararlısı ile biyolojik mücadele kapsamında doğaya samuray arıcığı salımı gerçekleştirildi.

Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Şeyhgüven Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, iki yıl önce zararlıyla nasıl mücadele edileceği konusunda henüz bilgileri bulunmadığı dönemde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünün hızlı şekilde aksiyon almasıyla çalışma başlatıldığını söyledi.

Bu konuda büyük emek ve para harcandığını belirten Sağlam, "Tarım ve Orman Bakanlığını ve konuyla ilgili bütün çalışanları tebrik ediyorum. Geçen sene yapılan mücadelenin sonuçlarını gördük. Daha önce yapılan çalışmaların bahçede nasıl etki ettiğini gözlerimizle gördük. Büyükşehir Belediyesi de bize büyük destek oldu. Bize en büyük desteği ise muhtarlarımız ile ziraat odamız verdi." ifadelerini kullandı.

Bu yıl 1 milyon 650 bin samuray arıcığı üretimi hedefi bulunuyor

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. İlyas Deligöz de sürdürülebilir tarım için sürdürülebilir mücadelenin gerekli olduğunu vurguladı.

Kahverengi kokarca Karadeniz Bölgesi'ne giriş yaptıktan sonra bakanlarının talimatıyla çalışma başlatıldığını anlatan Deligöz, "Bu sene 1 milyon 650 bin samuray arıcığı hedefimiz var. Yaklaşık 1 milyon 400 bin üretim sağlanmış durumda. 2023 yılından beri yaptığımız çalışmalarda bu sayı 3 milyon olacak. Toplasanız bütün ülkeleri, 3 milyon salım yapmıyor. Geçen sene 1 milyon 200 bin ile tek bir yılda yapılan en yüksek salım yapmıştık. Bu sene kendi rekorumuzu egale ediyoruz." dedi.

Türkiye genelinde en yüksek salımı 350 bin ile Samsun'da gerçekleştirdiklerini dile getiren Deligöz, "Ordu'da da 300 bin salım yapılacak. Biz salımı yaparken arkadaşlarımız gelecek senenin samuray arıcıklarını üretmek için çalışmaya devam edecek. Kendi teknik elemanlarımızın dışında Samsun Büyükşehir Belediyemiz de önemli katkı sağladı." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ise kahverengi kokarcanın uzun süredir gündemi meşgul ettiğine dikkati çekerek, "Mücadele edilmediği takdirde üründe ve verimde ciddi kayıplara neden olduğu biliniyor. Bu zararlıya karşı Bakanlığımızın, 'Kahverengi Kokarca ile Mücadele Eylem Programı' doğrultusunda mücadele gerçekleştiriyoruz. Mekanik, kimyasal, biyoteknik ve samuray arıcıkları ile entegre mücadele gerçekleştiriyoruz. Bu mücadele yöntemlerinin tamamını kullandık. 165 bin kışlakta biyosidal kullanmak suretiyle ilaçlama yaptık. Feromon tuzakları kullanarak biyoteknik mücadeleyi gerçekleştirdik. Bugün de biyolojik mücadeleyi gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

175 bin samuray arıcığı 6 Temmuz'dan itibaren doğaya salınacak

Samuray arıcıklarının 175 binini 6 Temmuz'dan itibaren bir hafta içerisinde doğaya bırakacaklarını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Tabii samuray arıcıklarını bırakırken gördüğümüz durum, bizi mutlu etti. Önceki yıllardan bırakılan samuray arıcıklarının kahverengi kokarca yumurtalarını parazitlediğini, bu yumurtalardan samuray arıcığı çıkışının olduğunda görmüş olduk. Yeşil kokarca da önemli bir zararlı. Onun yumurtalarına denk geldik ve samuray arıcıklarını üzerine bıraktık. O yumurtaları da parazitlemek suretiyle oradan da samuray arıcığı çıkışı olacak. Günübirlik yapılan kimyasal mücadele, kışlak mücadelesi, zararlı popülasyonun azaltılmasında tabii ki önemli ama doğada dengenin sağlanması samuray arıcıklarıyla olacak."

Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Yıldız da 3 yıldır kahverengi kokarca ile mücadeleyi sürdürdüklerinin altını çizerek, "İlk yıl fındıkta 15, 20, 30 randımanlar geldiğini, kahverengi kokarcanın ne kadar zararlı olduğunu gördük. İkinci yıl yaptığımız çalışmalardan sonra fındıkta randıman 50, 52, 54, 56 oldu. Bu yıl da hem kışlak hem de sahada mücadelemiz devam ediyor." dedi.

Programa, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir ile çiftçiler katıldı.