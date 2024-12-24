Samsun'da Kalkan Balığı Fiyatı Altınla Yarışıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'da Kalkan Balığı Fiyatı Altınla Yarışıyor

Samsun\'da Kalkan Balığı Fiyatı Altınla Yarışıyor

Samsun'da kalkan balığının kilosu 900-1200 TL arasında satılırken, 5 kilo balık çeyrek altın ediyor.

24.12.2024 14:10
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Samsun'da kilosu 900 TL ile bin 200 TL arasında satılan kalkan balığının fiyatı altınla yarışıyor. 5 kiloluk bir kalkan balığı ile çeyrek altın alınabiliyor.

Uzun süredir kışın sert yüzünü gösterdiği Samsun'da güneyli rüzgarların etkisi ile havalar ısındı. Havaların ısınmasıyla kayıklar denizlere açılırken birçok balık türünde bolluk yaşandı. Mezgit, istavrit ve barbunda bolluktan dolayı düşerken, Gürcistan'a doğru göçe başlayan hamsinin kilosu 200 TL'yi, kalkan balığının kilosu da boyuna göre bin 200 TL'ye kadar ulaştı.

2 balık bir çeyrek altından fazla tutuyor

Serbest piyasada çeyrek altın 5 bin TL'ye yakın bir fiyata, Samsun'da kalkan balığının kilosu ise bin 200 TL'ye satılıyor. 5 kiloluk kalkan balığının fiyatı çeyrek altınla yarışırken tezgahta sergilenen kalkan balıkları hakkında bilgi veren Onurcan Köse, "Büyük kalkan 3,5 kilo geliyor, kilo fiyatı bin 200 TL. Diğer kalkan ise 1,5 kiloluk ve kilosunu 900 TL'den satıyoruz. Toplamda 5 kilo ağırlığa ulaşan bu 2 balığın fiyatı 5 bin 500 TL'yi buluyor" dedi.

"Barbun, mezgit, istavritte fiyat düştü hamside ise arttı"

Hamsinin kilosunun 200 TL olduğuna, diğer mevsim ballıklarında fiyatın düştüğüne dikkat çeken Köse, "1 hafta boyunca fırtına dolayısıyla kayıklar denize çok çıkamıyor, bu nedenle de balık az çıkıyordu. Fiyatlar da bu nedenle pahalıydı. Havaların güzelleşmesiyle birlikte fiyatlarda gerileme oldu. Büyük ve yağlı hamsinin kilosu 200 TL'den satılıyor. 15 günden beri tezgahlarda görünmeyen palamut da birkaç gündür çıkmaya başladı. Palamudun tanesini 150 TL'den, mezgit ve istavritin kilosunu 80 TL'den, barbunun kilosunu 120 TL'den, zargananın kilosunu 200 TL'den, kefalin kilosunu 100 TL'den, levrek ve çipuranın kilosunu 300 TL'den, somonun kilosunu 200 TL'den, kalkan balığının kilosunu da 900 TL ile 1200 TL arasında satıyoruz. Hamsi irileşti ve az çıkıyor. Yavaş yavaş hamsi sezonu da bitiyor. Boyu ve lezzetine göre hamsinin fiyatı bence uygun" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun'da Kalkan Balığı Fiyatı Altınla Yarışıyor - Son Dakika

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