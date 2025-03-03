Samsun\'da Kırsal Mahallelere İçme Suyu Yatırımı

Ekonomi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi(SASKİ) Genel Müdürlüğü, 2025 yılı faaliyet programı kapsamında, Tekkeköy ve Canik ilçelerindeki kırsal mahallelerin içme suyu sorununu çözmek için toplam 27 milyon TL'lik yatırım yapıyor. SASKİ, su deposu ve terfi merkezi projeleriyle bölgeye kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlamayı hedefliyor.

Tekkeköy'de bin metreküplük su deposu yapılıyor

Kırsal mahallelere kaliteli içme suyu ulaştırmak amacıyla Tekkeköy ilçesine bağlı Bakacak Mahallesi'nde bin metreküp kapasiteli bir su deposu inşa ediliyor. SASKİ ekiplerince deponun yanına bir de terfi merkezi kurulacak. İnşaat çalışmaları hızla devam ederken, tesisin Mart ayı sonunda tamamlanması planlanıyor. 17 milyon TL'ye mal olacak proje, Selahattin Ereren İçme Suyu Arıtma Tesisi'nden gelen arıtılmış suyu Bakacak, Yukarıçinik, Fındıcak, Gürcüoğlu, Çamalan, Akbaşlar, Erenköy, Yeniköy, Çimenli, Hacınaibli, Düzardıç ve Gödekli mahallelerine ulaştıracak.

Terfi merkezinde sona yaklaşıldı

Canik ilçesine bağlı Teknepınar Mahallesi'nde yapımı devam eden 500 ton kapasiteli su deposu ve terfi merkezinde ise sona yaklaşıldı. SASKİ ekipleri, burada pompa kurulumlarına başladı. Ayrıca, Teknepınar, Hasköy, Devgeriş, Gürgenyatak, Toygar, Muratlı, Alibeyli, Kestanepınar, Gökçepınar, Tekkiraz, Gölalan, Avluca, Kaşyayla, İmamlar ve Başalan Mahallelerine içme suyu ulaştıracak şebeke hatlarının döşeme çalışmaları da sürüyor. 10 milyon TL'ye mal olan terfi merkezi ve deponun son ince işleri, hava koşullarına bağlı olarak tamamlanacak.

Başkan Doğan: "Hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, altyapı yatırımlarının şehrin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Şehrimizde hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Samsun'umuzu, altyapı ve üstyapı projelerimizle ülkemizin örnek şehirlerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda, Tekkeköy ve Canik ilçelerimizde büyük bir içme suyu yatırımı gerçekleştiriyoruz. Teknepınar'daki su deposu ve terfi merkezimiz tamamlanmak üzere. Bakacak Mahallesi'ndeki çalışmalarımız ise hızla devam ediyor. Her iki ilçemizde toplam 27 mahallemize içme suyu sağlayacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi. - SAMSUN