Samsun'da Konut Satışları Düştü, İpotekli Satışlar Arttı

21.02.2026 15:45
Samsun'da Ocak 2026'da konut satışları %5,6 azalışla 2.342 olurken, ipotekli satışlar %32 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü'nün 2026 yılı Ocak ayı verilerine göre Samsun'da konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 oranında azalırken, ipotekli satışlarda yüzde 32'lik artış yaşandı.

Türkiye genelinde Ocak ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 azalarak 111 bin 480 olarak gerçekleşti. Samsun'da ise konut satışları yüzde 5,6 düşüşle 2 bin 342 oldu. Bu rakamla Samsun, Türkiye genelindeki toplam konut satışlarının yüzde 2,1'ini oluşturdu ve en fazla konut satışı yapılan 12'nci il olarak kayıtlara geçti.

İpotekli konut satışları arttı

Samsun'da ipotekli konut satışları dikkat çekti. Ocak ayında ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32 artarak 388'e yükseldi. Türkiye genelinde ipotekli satışların toplam satışlar içindeki payı yüzde 18,2 olurken, Samsun ipotekli satışlarda yüzde 1,9 pay ile 12'nci sırada yer aldı.

Diğer satış türlerinde ise Samsun'da düşüş yaşandı. Diğer konut satışları bir yılda yüzde 10,7 azalarak bin 954 olarak kaydedildi. Türkiye genelinde diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 81,8 oldu. Samsun, diğer satış türlerinde Türkiye toplamından yüzde 2,1 pay alarak 13'üncü sırada yer aldı.

Samsun'da ocak ayında satılan 2 bin 342 konutun 959'u ilk satış, bin 383'ü ise ikinci el satış olarak kayıtlara geçti. Böylece ilk satışların payı yüzde 40,9, ikinci el satışların payı ise yüzde 59,1 oldu. Türkiye genelinde ise 111 bin 480 konut satışının 34 bin 69'u ilk satış, 77 bin 411'i ikinci el satış olarak gerçekleşti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

