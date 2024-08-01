Samsun\'da Kuvvetli Yağışlar Sonucu Bafra Ovası Sular Altında Kaldı

Ekonomi

Samsun'da geçen hafta kuvvetli yağış nedeniyle sular altında kalan Bafra Ovası'nda üreticiler, zararlarının çok büyük olduğunu söyledi. Ani sağanak kabusu yaşadıklarını belirten üreticiler, kendilerini dinlemeye gelen siyasilere sitem ederek, tahliye kanallarının temizlenmesini istedi.

Samsun'un Bafra ilçesi Türkiye'nin en büyük meyve sebze üretim merkezlerinden birisi. Bafra Ovası, geçen hafta Cuma akşamı etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle sular altında kalırken karpuz, kavun ve biber gibi belli başlı ürünler tarlada çürüdü. Tam da sebze meyve sezonunda ürünleri çürüyen Bafralı üretici büyük zarar gördü.

4 üretim merkezinde inceleme

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, beraberinde AK Parti Bafra İlçe Başkanı İbrahim Semiz ve Belediye Başkanı Hamit Kılıç ile birlikte bölgeye giderek üreticilerle bir araya geldi. Kırcalı, Semiz ve Kılıç, Karıncak, Yeşilyazı, Koşu ve Fener Mahallelerinde çiftçilerle toplantı yaptı, hasar gören tarım alanlarını gezdi.

Ani sağanaklar kabus oldu

Milletvekili Orhan Kırcalı ile birlikte Başkanlar Hamit Kılıç ve İbrahim Semiz'e içini döken üreticiler, " Ani sağanaklar kabus oldu. Bir kez daha ani yağışların kurbanı olduk. Su baskınlarına karşı mücadele edemiyoruz. Küresel ısınma nedeniyle ani sağanak yağışlar sık görülmeye başladı. 3 günde yağması gereken yağışı bölgemiz 1 ya da 2 saatte oluyor. Buna karşın yeni ve akılcı önlemler gerçekleştirmek zorundayız" dedi.

"Tahliye kanalları temizlenmeli"

Drenaj ve tahliye kanallarının yeterince ve zamanında temizlenmediğini iddia eden üreticiler, "Tahliye kanallarının bağlandığı ana kanal Kuş Cenneti'nin dibinde. Pompalar çalışsa da çok enerji tüketiyor, bu nedenle aşırı yağışlarda elektrik kesiliyor. Böylece kanallar doluyor ve aşırı yağışlarla birlikte sel meydana geliyor. Tahliye kanallarının bir baraj şeklinde denize dökülmesini sağlayacak sistem geliştirilmeli" dediler.

"Artık dayanacak güç kalmadı"

Bafralı üreticiler ayrıca, "Milletvekillerimizden ovamız için yeni makineler talep ettik. Bu makinelerin sağlanması şart. DSİ ile ortak çalışma yapılıp tüm tahliye kanallarının temizlenmesi hayati önem taşıyor. Her sağanakta kabus yaşamaktan bıktık usandık. On binlerce ton ürüne, milyonlarca liralık kayba, bunca emeğe yazık. Artık dayanacak gücümüz kalmadı" ifadelerini kullandılar.

Kırcalı: "Üreticinin yanındayız"

Konuyla ilgili bir açıklama da Milletvekili Orhan Kırcalı, "Sağanak yağıştan etkilenen bereketli topraklara sahip ova mahallelerimizi ziyaret ettik. Kuvvetli yağışın etkilediği alanları muhtarlarımız ve hemşehrilerimiz ile yerinde inceledik. Valiliğimizin ilgili birimleri ile büyükşehir ve ilçe belediyemizin imkanlarıyla çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN