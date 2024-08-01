Samsun'da Kuvvetli Yağışlar Sonucu Bafra Ovası Sular Altında Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Samsun'da Kuvvetli Yağışlar Sonucu Bafra Ovası Sular Altında Kaldı

Samsun\'da Kuvvetli Yağışlar Sonucu Bafra Ovası Sular Altında Kaldı

Samsun'un Bafra ilçesinde geçen hafta yaşanan kuvvetli yağışlar nedeniyle Bafra Ovası sular altında kaldı. Üreticiler büyük zararlarının olduğunu belirterek tahliye kanallarının temizlenmesini istedi.

01.08.2024 15:54  Güncelleme: 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da geçen hafta kuvvetli yağış nedeniyle sular altında kalan Bafra Ovası'nda üreticiler, zararlarının çok büyük olduğunu söyledi. Ani sağanak kabusu yaşadıklarını belirten üreticiler, kendilerini dinlemeye gelen siyasilere sitem ederek, tahliye kanallarının temizlenmesini istedi.

Samsun'un Bafra ilçesi Türkiye'nin en büyük meyve sebze üretim merkezlerinden birisi. Bafra Ovası, geçen hafta Cuma akşamı etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle sular altında kalırken karpuz, kavun ve biber gibi belli başlı ürünler tarlada çürüdü. Tam da sebze meyve sezonunda ürünleri çürüyen Bafralı üretici büyük zarar gördü.

4 üretim merkezinde inceleme

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, beraberinde AK Parti Bafra İlçe Başkanı İbrahim Semiz ve Belediye Başkanı Hamit Kılıç ile birlikte bölgeye giderek üreticilerle bir araya geldi. Kırcalı, Semiz ve Kılıç, Karıncak, Yeşilyazı, Koşu ve Fener Mahallelerinde çiftçilerle toplantı yaptı, hasar gören tarım alanlarını gezdi.

Ani sağanaklar kabus oldu

Milletvekili Orhan Kırcalı ile birlikte Başkanlar Hamit Kılıç ve İbrahim Semiz'e içini döken üreticiler, " Ani sağanaklar kabus oldu. Bir kez daha ani yağışların kurbanı olduk. Su baskınlarına karşı mücadele edemiyoruz. Küresel ısınma nedeniyle ani sağanak yağışlar sık görülmeye başladı. 3 günde yağması gereken yağışı bölgemiz 1 ya da 2 saatte oluyor. Buna karşın yeni ve akılcı önlemler gerçekleştirmek zorundayız" dedi.

"Tahliye kanalları temizlenmeli"

Drenaj ve tahliye kanallarının yeterince ve zamanında temizlenmediğini iddia eden üreticiler, "Tahliye kanallarının bağlandığı ana kanal Kuş Cenneti'nin dibinde. Pompalar çalışsa da çok enerji tüketiyor, bu nedenle aşırı yağışlarda elektrik kesiliyor. Böylece kanallar doluyor ve aşırı yağışlarla birlikte sel meydana geliyor. Tahliye kanallarının bir baraj şeklinde denize dökülmesini sağlayacak sistem geliştirilmeli" dediler.

"Artık dayanacak güç kalmadı"

Bafralı üreticiler ayrıca, "Milletvekillerimizden ovamız için yeni makineler talep ettik. Bu makinelerin sağlanması şart. DSİ ile ortak çalışma yapılıp tüm tahliye kanallarının temizlenmesi hayati önem taşıyor. Her sağanakta kabus yaşamaktan bıktık usandık. On binlerce ton ürüne, milyonlarca liralık kayba, bunca emeğe yazık. Artık dayanacak gücümüz kalmadı" ifadelerini kullandılar.

Kırcalı: "Üreticinin yanındayız"

Konuyla ilgili bir açıklama da Milletvekili Orhan Kırcalı, "Sağanak yağıştan etkilenen bereketli topraklara sahip ova mahallelerimizi ziyaret ettik. Kuvvetli yağışın etkilediği alanları muhtarlarımız ve hemşehrilerimiz ile yerinde inceledik. Valiliğimizin ilgili birimleri ile büyükşehir ve ilçe belediyemizin imkanlarıyla çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Bafra Ovası, Samsun, Bafra, Tarım, Yaşam, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'da Kuvvetli Yağışlar Sonucu Bafra Ovası Sular Altında Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:35 Ankara’da casus takası ABD’li ve Rus tutuklular Başkent’te takas ediliyor Ankara'da casus takası! ABD'li ve Rus tutuklular Başkent'te takas ediliyor
15:58 Olimpiyatlarda ’’trans’’ boksör tartışması Imane Khelif’in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi Olimpiyatlarda ''trans'' boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi
15:30 YAŞ kararları açıklandı 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi YAŞ kararları açıklandı! 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi
14:53 Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış
13:49 İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çekindikleri için Haniye’yi Tahran’da öldürdüler İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çekindikleri için Haniye'yi Tahran'da öldürdüler
15:36 Kadınlar, Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’dan hamile kalmak için sıraya girdi Kadınlar, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan hamile kalmak için sıraya girdi
15:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile telefon görüşmesi yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile telefon görüşmesi yaptı
14:56 Görevlilerin kapısını açık unuttuğu 16 milyon sterlin değerindeki yat battı Görevlilerin kapısını açık unuttuğu 16 milyon sterlin değerindeki yat battı
14:39 Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti
14:38 Gizem Özdilli yıllardır neden evlenmediğin anlattı: Babam göremeyecek diye Gizem Özdilli yıllardır neden evlenmediğin anlattı: Babam göremeyecek diye
13:08 Doğal gaza ne kadar zam geldi EPDK’dan yanlış anlaşılmayı giderecek açıklama Doğal gaza ne kadar zam geldi? EPDK'dan yanlış anlaşılmayı giderecek açıklama
12:19 Filenin Sultanları çeyrek finalde Filenin Sultanları çeyrek finalde
12:19 Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener’in oğlu akıl hastanesine sevk edildi Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener'in oğlu akıl hastanesine sevk edildi
12:07 İsrail Savunma Bakanı’ndan skandal paylaşım Muhammed Deif’in isminin üstüne çizik attı İsrail Savunma Bakanı'ndan skandal paylaşım! Muhammed Deif'in isminin üstüne çizik attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 17:19:36. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da Kuvvetli Yağışlar Sonucu Bafra Ovası Sular Altında Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement