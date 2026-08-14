Canik’te zabıtadan fiyat ve hijyen denetimi - Son Dakika
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Canik’te zabıtadan fiyat ve hijyen denetimi

Canik’te zabıtadan fiyat ve hijyen denetimi
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Canik Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde fiyat, gramaj, son tüketim tarihi ve hijyen denetimi yaptı. Depo alanlarını da inceleyen ekipler, market sahiplerini gerekli konularda uyardı.

Samsun'un Canik ilçesinde zabıta ekipleri, marketlerde fiyat, gramaj, son tüketim tarihi ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlığı ve güvenliğinin korunması amacıyla ilçe genelindeki marketlerde denetim yaptı. Market reyonlarında satışa sunulan ürünleri kontrol eden ekipler, raf ve kasa fiyatlarının uygunluğunu, ürünlerin gramajlarını ve son tüketim tarihlerini inceledi. Ekipler ayrıca marketlerin genel hijyen şartlarını ve soğuk gıda ürünlerinin muhafaza edildiği dolapların sıcaklıklarını kontrol etti.

Denetimler kapsamında marketlerin depo alanlarını da inceleyen zabıta ekipleri, ürünlerin satış ve depolama koşullarına ilişkin market sahipleri ve yöneticilerine gerekli uyarılarda bulundu.

Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, ilçe genelindeki marketlerin yanı sıra semt pazarlarında da denetimlerini sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Ekonomi, Zabıta, Sağlık, Canik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Canik’te zabıtadan fiyat ve hijyen denetimi - Son Dakika

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