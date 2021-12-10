Samsun'da mezar yeri ve huzurevi ücretleri belirlendi

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Komisyonu tarafından 2022 yılında uygulanacak mezar yeri ve huzurevi fiyat tarifesi belirlenerek meclise havale edildi.

Büyükşehir Belediye Komisyonu Aralık ayı Toplantısı, Meclis Başkavekili Nihat Soğuk başkanlığında yapıldı. 45 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda maddeler ilgili komisyonlarda görüşülerek karara bağlanmak ve uygulamaya konulmak üzere Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havale edildi.

2022 yılında uygulanacak mezarlık ücretleri belirlendi

Mezarlık Şube Müdürlüğü'nden gelen fiyat tarifelerine göre Asri Mezarlığı ve Kıranköy Mezarlığında (Aynı kişi en fazla 2 kişilik mezar yeri satın alabilir )büyükler için mezar yeri adet fiyatı büyüklerde 13 bin TL + KDV'den 2022 yılında KDV dahil 20 bin TL olması teklif edildi. Bu mezar yerlerinde 7 ve daha küçük yaştaki çocuklardan mezar yeri ücreti alınmayacak.

Derecik Mezarlığında birinci bölüm tek kişilik mezar yeri (cenaze esnasında) ücretinin 170 TL + KDV'den 2022 yılında KDV dahil 250 TL olması, 0-7 yaş arası çocuklar için ise 120 TL olması teklif edildi. İkinci mezar yeri için ise 425 TL + KDV olan fiyatın 600 TL olması teklif edildi. Madde, 7 ve daha alt yaş grubundaki çocukların mezar yeri ücretinin 'ücretsiz' olarak düzeltilmesi ile komisyonda kabul edildi.

Ayrıca Derecik Mezarlığında ikinci bölüm (cenaze olmadan) tek kişilik mezar yeri adeti KDV hariç 7 bin TL olan fiyatı, 2022 yılında KDV dahil 10 bin TL olması teklifi komisyonda kabul edildi. Öte yandan Samsun Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Şube Müdürlüğü tarafından kefen, yıkama, mezar tahtası ile diğer defin masraflarının yanı sıra iller arası cenaze nakili ve mezar açma-kapama hizmeti de ücretsiz olarak verilmesi teklifi komisyondan geçti.

Umumi (fakir) mezar yeri fiyatları ise ücretsiz olarak komisyondan geçti. Umumi mezar yerinde bulunan varisleri tarafından mezar yapımı için tapu verilmesi talep edildiğinde yer bedeli ücreti ise büyükler için KDV hariç 170 TL'den 2022 yılında KDV dahil 250 TL'ye çıkartılması teklifi kabul edildi. Çocuklardan alınan 120 TL ücret ise 2022 yılında 'ücretsiz' olarak değiştirilerek komisyondan meclise havale edildi.

Büyükşehir Belediyesi Huzurevi fiyat tarifesi

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın 'huzurevi fiyat tarifesi' teklifine göre 2 kişilik aile odası aylık 930 TL + KDV'den 2022 yılında KDV dahil aylık 1600 TL olmasına, tek yataklı standart aile odası fiyatının kişi başına aylık 850 TL + KDV'den aylık KDV dahil 1400 TL olmasına, 2 yataklı standart oda fiyatının kişi başı 475 TL + KDV'den aylık KDV dahil 800 TL olmasına ve özel bakım ek ücretinin de aylık 235 TL + KDV'den KDV dahil aylık 600 TL olmasına karar verildi. Teklifte açıklama olarak ise, "Huzurevinde kalan ancak hiçbir geliri olmayan (65 yaş aylığı kesilerek) yaşlılardan aylık bakım ücreti alınmamaktadır. Samsun genelinde yaşayan yaşlılara yönelik gerçekleştirilen projeler kapsamında huzurevinde kalma şartlarını taşıyan yaşlılara ücret tarifesine uygun şekilde misafir yaşlı olarak konaklama hizmeti verilecektir. Ücretlerde uygulanan KDV ücreti oranı yüzde 8'dir" ifadelerine yer verildi.

İlgili komisyonlardan meclise havale edilen maddeler, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oylanarak karara bağlanacak.