Öğrenci servisi fiyat tarifesi TEKNOFEST sonrasına kaldı - Son Dakika
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Öğrenci servisi fiyat tarifesi TEKNOFEST sonrasına kaldı

27.08.2022 10:55
Öğrenci servisi fiyat tarifesi TEKNOFEST sonrasına kaldı

Samsun'da öğrenci servis ücretleri, TEKNOFEST sonrası belli olacak.

Samsun'da öğrenci servis ücretleri, TEKNOFEST sonrası belli olacak.

MEB takvimine göre 2022-2023 eğitim-öğretim yılı, 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak. Geçen yıllarda bugünlerde belli olan servis ücreti fiyat tarifesi bu yıl TEKNOFEST KARADENİZ sonrasına kaldı. Samsun Servisçiler Odası ve Samsun Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, festival sonrası bir araya gelerek bu yıl uygulanacak fiyat tarifesini belirleyecekler.

Samsun'da geçen yıl uygulanan en kısa mesafe öğrenci taşıma ücreti aylık 440 TL'ydi. Servisçilerin artan maliyetler ve yakıt fiyatları nedeniyle bu yıl yüzde 40 oranında bir zam yapmak istedikleri öğrenilirken, servisçilerin en kısa mesafe ücretinin bu yıl 600 TL'nin altına inmemesini isteyeceği de belirtildi.

Öğrenci servis ücretleri 4 Eylül'de sonra erecek TEKNOFEST KARADENİZ'in ardından yapılacak toplantı sonrasında komisyon tarafından belirlenecek ve yeni eğitim-öğretim sisteminde uygulamaya konulacak. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, 12 Eylül Darbesi, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Öğrenci servisi fiyat tarifesi TEKNOFEST sonrasına kaldı - Son Dakika

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