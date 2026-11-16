Samsun'da palamut fiyatı 50 liraya düştü, 40 yıllık balıkçı böyle bolluk görmedi - Son Dakika
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Samsun'da palamut fiyatı 50 liraya düştü, 40 yıllık balıkçı böyle bolluk görmedi

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Samsun\'da palamut fiyatı 50 liraya düştü, 40 yıllık balıkçı böyle bolluk görmedi
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Samsun'un İlkadım ilçesinde geçen hafta tanesi 100 liradan satılan palamudun fiyatı 50 liraya kadar düştü. 40 yıldır balıkçılık yapan bir balıkçı, bu yıl palamudun hem bol hem ucuz olduğunu belirterek vatandaşların bol bol palamut almasını istedi.

Samsun'da palamut fiyatı 50 liraya kadar düştü. Geçen hafta tanesi 100 liradan satılan palamudun fiyatının yarı yarıya düşmesi vatandaşları sevindirdi.

Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde 40 yıldır balıkçılık yapan 60 yaşındaki Mehmet Yurduseven, palamudun bu yıl hem bol hem de ucuz olduğunu söyledi. 40 yıllık balıkçı olduğunu belirten Yurduseven, "40 yıldır böyle bir ucuzluk ve bolluk görmedim. Geçen hafta palamudun tanesini 100 liradan satıyorduk, şimdi 50 liraya düştü. Palamut sanki geri döndü. Vatandaşlar bu sene bol bol palamut alsın, doyasıya balık yesin" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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