Samsun'da Palamut Fiyatları Düşüşe Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Samsun'da Palamut Fiyatları Düşüşe Geçti

Samsun\'da Palamut Fiyatları Düşüşe Geçti

Samsun'da deniz av yasağının sona ermesiyle birlikte palamut bolluğu yaşanıyor. Palamutun tanesi 50 TL'den satılıyor ve fiyatın daha da düşeceği tahmin ediliyor.

02.09.2024 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAMSUN (İHA) – Samsun'da tanesi 50 TL'den satılan palamut, vatandaşlar tarafından kapış kapış satın alındı.

Deniz av yasağının sona ermesiyle birlikte 'Vira Bismillah' diyen balıkçılar yüzü palamut ile güldü. 2 gündür Karadeniz'in cömert yüzünü gösteren mavi sular, balıkçı ağlarının palamut ile dolmasına neden oldu. Palamut bolluğu nedeniyle ilk gün 80 TL'den satılan palamudun tanesi, bugün ise 50 TL'den kapış kapış gitti.

"Bolluk böyle giderse palamudun tanesi 30 TL'ye düşecek"

Bolluğun devam etmesi durumunda tanesinin 30 TL'ye kadar düşeceğine değinen balık satıcısı Onurcan Köse, "Bu sene palamutta bolluk var. Vatandaşların birkaç yıldır palamut özlemi de vardı. Geçen yıl hamsi olmuş, palamut olmamıştı. Görünen o ki vatandaşlar bu yıl bol bol palamut yiyecek. İlk gün 80 TL'den satılan yarım kiloluk palamudun tanesi bugün 50 TL'ye düştü. Herkes 5-10 adet palamut alıyor. Bugün 150 kasa palamut getirdik. Öğlene kadar 75 kasa palamut sattık. Akşam saatine varmadan tükenecek diye umuyoruz. Palamutta bolluk böyle giderse tanesi 30 TL'ye kadar düşecek gibi görünüyor" dedi.

"Bu kadar ucuz olacağını ummuyorduk"

1 palamutla 1 kişinin rahatlıkla doyduğuna değinen diğer balıkçı ve vatandaşlar, "Palamudun bol olduğu söyleniyordu ama bu kadar ucuz olacağını beklemiyorduk. Tanesi 75 ya da 100 TL'den satılır diye düşünmüştük. Palamut fiyatları kırmızı et ve tavuğa göre oldukça ucuz. İnşallah zaman geçtikçe fiyatı daha da ucuzlar" ifadelerini kullandılar.

Karadeniz'in balık ambarı Samsun'da mezgit ve istavritin kilosu da 50 TL'den satılırken, barbunun kilosu ise 80 TL'den satışa sunuluyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, samsun, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'da Palamut Fiyatları Düşüşe Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:49 Yargıtay Savcısı İşçimen’e Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı Yargıtay Savcısı İşçimen'e Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı
15:22 Mezuniyet Töreninde Slogan Atan Teğmenler Hakkında İdari Tahkikat İddiası Mezuniyet Töreninde Slogan Atan Teğmenler Hakkında İdari Tahkikat İddiası
13:21 Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi’nden İstifa Etti Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden İstifa Etti
12:56 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi’nden İstifa Etti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden İstifa Etti
11:26 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
09:25 Geceye damga vurmuştu Ünlü hakem ve yorumcular Immobile-Manaj pozisyonu için ne dedi Geceye damga vurmuştu! Ünlü hakem ve yorumcular Immobile-Manaj pozisyonu için ne dedi?
09:04 Küresel kriz onları da vurdu 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde Küresel kriz onları da vurdu! 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde
08:29 Narin’in gözaltındaki amcasını Ankara’dan gelen özel ekip sorguluyor Narin'in gözaltındaki amcasını Ankara'dan gelen özel ekip sorguluyor
07:48 Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni sevgilisiyle görüntülendi Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni sevgilisiyle görüntülendi
03:41 İnegöl’de 12 yerinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti İnegöl'de 12 yerinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti
03:27 Komşusunun 5 yaşındaki kızını istismar etmeye çalışırken yakalandı Komşusunun 5 yaşındaki kızını istismar etmeye çalışırken yakalandı
00:20 Eskişehir’de midibüs şarampole uçtu: 14’ü polis 15 kişi yaralı Eskişehir'de midibüs şarampole uçtu: 14'ü polis 15 kişi yaralı
23:38 Beşiktaş, Sivasspor’u 2-0 mağlup ederek 3’te 3 yaptı Beşiktaş, Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 16:31:46. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Palamut Fiyatları Düşüşe Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement